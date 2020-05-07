Антимонопольщики нашли признаки сговора скупщиков молока на Алтае

Новости 09.06.2020 9:55 561

Компании, скупающие молоко в Курьинском районе, подозреваются в монопольном сговоре. С января по май 2020 года зафиксировано синхронное установление одинаковых закупочных цен на сырое молоко тремя фирмами. Алтайское УФАС уже возбудило первое дело, которое рассмотрят 25 июня, передает пресс-служба ведомства.

Цены синхронизировали АО «Барнаульский молочный комбинат» (Барнаул), ООО «Агротрейд-Катунь» (Михайловский район) и ООО «СМК» (Томская область). По данным УФАС, 16 апреля зафиксировано одномоментное снижение цен до 20 рублей за литр, с 1 мая – до 18 рублей, а с 16 мая цена установилась в размере 17 рублей за литр. Также у вышеперечисленных компаний с января текущего года полностью отсутствовал «разбег» цен на закуп молока.

«Задача антимонопольного органа заключается в обеспечении здоровых конкурентных отношений и экономических процессов на любых рынках, особенно агропродовольственных, имеющих определяющее значение для нашего аграрного региона. Поэтому признаки антиконкурентного поведения, которые мы сегодня видим на рынке закупа молока в Курьинском районе, требуют незамедлительного принятия мер антимонопольного реагирования и восстановления честной конкуренции», - отметил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов.

Жалобы на существенное снижение закупочных цен на сырое молоко в большом количестве поступили в УФАС из 22 районов края. По данным обращениям ведутся проверки. Одной из причин снижения цены на молоко антимонопольная служба называет понижение закупочных цен заводами-переработчиками.