Большинство алтайских санаториев не готово к открытию, несмотря на разрешение работать

Новости 09.06.2020 9:00 2067

По данным начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых только семь санаториев Алтайского края подали уведомление о возобновлении работы. Об этом он рассказал во время аппаратного совещания в Правительстве региона.

«На сегодняшний день уведомление о возобновлении деятельности, что является обязательным условием, подали семь санаториев. Пять из них расположены в Белокурихе: «Алтай», «Россия», «Белокуриха», «Аврора» и «Транссиб», «Алтайхимпром» - в городе Яровое и «Сосновый бор» - в Первомайском районе. За первые два дня в них заедут порядка 70 человек, в основном это жители Сибирского федерального округа», - приводит его слова официальный сайт региона.

Впрочем, по данным "Вести-Алтай" только за первый день работы, 8 июня, в три ведущих санатория Белокурихи въехало порядка 50 человек. Согласно новым правилам Роспотребнадзора, размещать можно только по одному человеку в номере, исключение – для семей или родственников с одной фамилией.

Напомним. на днях Виктор Томенко ввел первый этап смягчения ограничительных мер и разрешил работать санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию. Всего в регионе 41 такая организация. Управление ожидает, что в ближайшее время аналогичные уведомления подадут еще ряд санаториев.

Ведомство анонсирует, что эти учреждения будут открываться постепенно, с учетом времени, необходимого на выполнение перечня санитарно-эпидемиологических требований. При этом органы власти намерены вести «ежедневный мониторинг количества отдыхающих в санаториях для осуществления контроля за ситуацией в данной сфере».

Напомним, ранее заместитель гендиректора санатория «Алтай» («Алтай-West») Сергей Криворученко, который также является председателем Белокурихинского городского совета депутатов раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора, при выполнении которых разрешается открыться санаториям в Алтайском крае. Он заявлял, что это серьезно ограничит возможности работы санаторно-курортного комплекса.