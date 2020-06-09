О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

Большинство алтайских санаториев не готово к открытию, несмотря на разрешение работать

Новости
2067
0

По данным начальника управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых только семь санаториев Алтайского края подали уведомление о возобновлении работы. Об этом он рассказал во время аппаратного совещания в Правительстве региона.

 «На сегодняшний день уведомление о возобновлении деятельности, что является обязательным условием, подали семь санаториев. Пять из них расположены в Белокурихе: «Алтай», «Россия», «Белокуриха», «Аврора» и «Транссиб», «Алтайхимпром» - в городе Яровое и «Сосновый бор» - в Первомайском районе. За первые два дня в них заедут порядка 70 человек, в основном это жители Сибирского федерального округа», - приводит его слова официальный сайт региона.

Впрочем, по данным "Вести-Алтай" только за первый день работы, 8 июня, в три ведущих санатория Белокурихи въехало порядка 50 человек. Согласно новым правилам Роспотребнадзора, размещать можно только по одному человеку в номере, исключение – для семей или родственников с одной фамилией.

Напомним. на днях Виктор Томенко ввел первый этап смягчения ограничительных мер и разрешил работать санаторно-курортным организациям, имеющим медицинскую лицензию. Всего в регионе 41 такая организация. Управление ожидает, что в ближайшее время аналогичные уведомления подадут еще ряд санаториев. 

Ведомство анонсирует, что эти учреждения будут открываться постепенно, с учетом времени, необходимого на выполнение перечня санитарно-эпидемиологических требований.  При этом  органы власти намерены вести «ежедневный мониторинг количества отдыхающих в санаториях для осуществления контроля за ситуацией в данной сфере».

Напомним, ранее заместитель гендиректора санатория «Алтай» («Алтай-West») Сергей Криворученко, который также является председателем Белокурихинского городского совета депутатов раскритиковал рекомендации Роспотребнадзора, при выполнении которых  разрешается открыться санаториям в Алтайском крае. Он заявлял, что это серьезно ограничит возможности работы санаторно-курортного комплекса.

Как некоторые курорты Алтайского края использовали пандемию коронавируса для обновления

Как некоторые курорты Алтайского края использовали пандемию коронавируса для обновления

Новости

Как некоторые курорты Алтайского края использовали пандемию коронавируса для обновления

4176

 

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000