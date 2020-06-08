Иностранные студенты открытого после карантина общежития алтайского вуза не могут попасть домой

Новости 08.06.2020 18:15 162

В общежитии №3 Алтайского государственного медуниверситета сняли карантин. Он длился три недели. Часть проживающих уехала домой, однако иностранным студентам пришлось остаться – пока границы закрыты, добраться до дома им не удастся.

Мария Гломозда - из Казахстана. К родителям она сможет попасть только после 10 июня. Пока девушка сдает сессию дистанционно и надеется, что после оговоренных сроков сможет беспрепятственно добраться к родным. А вот у студентов из Таджикистана перспективы пока туманные – границы закрыты бессрочно. Об их возможном открытии власти республики пока не сообщают, отвечая, что все будет зависеть от того, какой будет ситуация с коронавирусом в соседних странах.



Студенты, попавшие в непростую ситуацию, пока остаются жить в общежитиях. «Своим» студентам помогает местная национальная диаспора. Председатель правления АКОО «Таджикская диаспора» Саидали Хайлоев рассказал «Политсибру», что систематически помогает своим соотечественникам. Однако, из-за пандемии процесс передачи продуктов заметно усложнился.

«Мы с земляками собрали несколько сумок для студентов и через сотрудников вуза их передали. Все продукты закупали на рынке. Из-за карантина получилось передать продукты только один раз. Но сейчас, насколько я знаю, их там кормят по три раза в день. Сейчас после окончания карантина мы снова будем поддерживать соотечественников», - рассказал Хайлоев.

Все оставшиеся в общежитиях студенты продолжают соблюдать санитарный режим по рекомендациям Роспотребнадзора. Это и использование масок при посещении магазинов и аптек, использование антисептиков. Партию для индивидуального пользования студентам вуза передал депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев. Средствами защиты пользуются все входящие в медуниверситет и библиотеку вуза.