Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе

Новости 08.06.2020 17:30 110

V краевой конкурс учителей физики школ Алтайского края «От физики в школе – к науке и производству» проходит в регионе с 1 сентября 2019 года по 30 ноября 2020 года.

К участию приглашаются учителя физики общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования Алтайского края.

Конкурс https://www.altstu.ru/media/f/Doc7.pdf проводится в заочной форме. Необходимо заполнить заявку и направить ее до 31 октября 2020 года по электронному адресу: musko@bk.ru или по почте 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 46 с пометкой «На конкурс учителей физики». Итоги конкурса подведут до 15 ноября 2020 года.

Основным критерием оценки конкурсантов станут показатели успеваемости школьников, участие их в конкурсах для одаренной молодежи, количество сдавших ЕГЭ по предмету.

Конкурс проводит Алтайский государственный технический университет при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в целях поддержки лучших педагогов, преподающих физику, развития сотрудничества учителей с представителями высшей школы.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (3852) 290−705.

Добавим, конкурс проводится с 2014 г. За это время в нем приняло участие более 70 учителей из лицеев и гимназий, общеобразовательных школ гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Камня–на–Оби, Новоалтайска, Славгорода, Яровое, а также Бурлинского, Завьяловского, Змеиногорского, Калманского, Косихинского, Краснощековского, Кулундинского, Мамонтовского, Михайловского, Первомайского, Ребрихинского, Топчихинского районов.