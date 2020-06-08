Почему Алтайский край не может приступить ко второму этапу снятия ограничений

Новости 08.06.2020 16:50 30

Губернатор края Виктор Томенко ввел первый этап снятия ограничений в регионе. В этой связи сняты некоторые запреты, однако их существенная часть еще остается. Как пояснила заместитель главы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина на прошедшей пресс-конференции, чтобы перейти на следующий этап, регион должен соблюсти часть требований, утвержденных федеральным ведомством. Среди них более 50 % свободного коечного фонда, определенный охват тестированием населения на коронавирусную инфекцию, а также коэффициент распространения коронавирусной инфекции не более 0,8. Причем эта тенденция должна держаться не менее 7 дней.

Напомним, как рассчитывается этот коэффициент на недавней пресс-конференции рассказывал губернатор края Виктор Томенко. Он пояснял, что значение коэффициента получают отношением сумм выявленных случаев за последние 4 дня к аналогичному значению предыдущих 4 дней.

Политсибру подсчитал, как выглядит этот коэффициент с момента анонсирования снятия ограничений в регионе. Напомним, о намерении согласовать такое решение с федеральным Роспотребназором алтайские власти заявили в пятницу 5 июня.

Так, на 5 июня коэффициент распространения коронавируса в Алтайском крае составлял 0,98, на 0,97 июня этот показатель составил 0,88, а 8 июня – 0.89.

Таким образом, тенденция к постепенному снижению распространения инфекции коронавируса пока сохраняется. Власти пояснили, что при вспышке заболевания, смягчение ограничительных мер могут «отыграть обратно».

Для третьего этапа показатель распространения коронавирусной инфекции должен составлять менее 0,5.

Как отметил губернатор Виктор Томенко во время аппаратного заседания Правительства региона, пока ситуация с распространением коронавируса неустойчивая: каждые сутки в крае регистрируются от 70 до 80 новых случаев.

«Ситуация, как вы видите, еще колеблется: сегодня выявлен еще 71 человек. Мы продолжаем оставаться в этом диапазоне: 70-80 человек. Поэтому прошу уделять особенное внимание: там, где мы начали возвращаться к обычной жизни, все равно это будет поэтапное, постепенное возвращение", - приводит слова главы региона официальный сайт Алтайского края.