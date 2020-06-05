Люди образовали огромную очередь в барнаульском онкодиспансере «Надежда»

Новости 08.06.2020 15:30 769

В понедельник, 8 июня, в Краевом онкоцентре «Надежда» появилась большая очередь на госпитализацию. Однако, из-за большого числа людей принять всех сразу не получается.

Для того, чтобы попасть на лечение, больным нужно предъявить результаты тестов на коронавирус.

Минздрав Алтайского края уже отреагировал на ситуацию и призвал граждан отнестись с пониманием. В ведомстве напомнили, что проблема появилась не на пустом месте. Очередь образовалась из-за вспышки коронавирусной инфекции на базе Никитина, 77 из-за чего во всем онкодиспанесере на неделю была приостановлена плановая госпитализация пациентов.

«В настоящее время она возобновлена и в приемном покое на базе Змеиногорского тракта наблюдается слияние двух потоков пациентов – тех, кто приехал на стационарное лечение по направлению на 8 июня, и тех, чья госпитализация была отложена», - объясняют в Минздраве.

Сообщается, что администрация онкодиспансера в курсе этой ситуации и занимается решением вопроса.

«Очень важно, чтобы все пациенты, нуждающиеся в специализированном противоопухолевом лечении, имели возможность его получить. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. В течение ближайшего времени все поступающие на госпитализацию пациенты с отрицательным результатом теста на COVID-19 будут размещены в стационарные отделения клиники», - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, поступающим на лечение напомнили, что возле приемного покоя установлен специальный шатер, где можно дожидаться времени своего приема. Также Минздрав рекомендует не провоцировать скопления людей и сократить время их ожидания. Для этого поступающим с 8 июня на плановую госпитализацию пациентам по возможности нужно приезжать в указанный на направлении промежуток времени.