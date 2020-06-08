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В Алтайском крае случаи коронавируса зарегистрированы в 27 медучреждениях

Новости
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Информация об этом была озвучена сегодня, 8 июня, на традиционной пресс-конференции  министра здравоохранения региона Дмитрия Попова и заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяны Калининой.

«Почти везде единичные случаи», - отметила Калинина.

Как известно,  вспышки были зафиксированы в нескольких крупных лечебных учреждениях края. По словам Дмитрия Попова, в них  сейчас  проводят подготовку к приему пациентов. Так  корпуса БСМП полностью освобождены от пациентов и  сотрудников. Те, кто нуждается в долечивании были перегоспитализированы в другие учреждения с учетом  состояния и сопутствующих  заболеваний.  Сотрудники больницы, которые заступят на смену после открытия проходят тестирование на коронавирус, в помещениях проводится дезинфекция.  В планах закончить работу к среде, а в четверг вновь начать принимать пациентов.

Аналогично складывается ситуация в  корпусе онкологического диспансера на ул. Никитина.  Там также намерены в четверг начать прием пациентов в «безопасных отделениях».   

Кстати, по словам Попова, в Алтайском крае случаи инфицирования коронавирусом  зафиксированы у 240 медицинских работников.

«У части заболевание протекает бессимптомно», есть те, кто находится в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и смертельный случай, о нем мы сообщали на прошлой неделе», - напомнил Дмитрий Попов.

Как сообщалось, в Алтайском крае произошло 26 смертельных случаев у  пациентов с коронавирусом. Из них в 15 случаях смерть произошла непосредственно от COVID-19, два случая находятся на экспертизе. В остальных  случаях  смерть наступила  от иных причин.

Также на пресс-конференции обозначили, сколько пациентов  с коронавирусом в крае лечились в домашнем режиме. По словам Попова, более 600 человек наблюдали специалисты амбулаторного центра, 177 затем были  госпитализированы. За все время в 35 случаях «надомного лечения» было обнаружено нарушение карантина. Информация была передана в полицию.  

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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