Стало известно, какие районы Алтайского края оказались самыми активными в онлайн-среде

Новости 08.06.2020 14:00 354

За год объем трафика, скаченного абонентами МТС в регионе, увеличился почти в два раза. Об этом сообщила компания ПАО «МТС», специализирующаяся предоставлении цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, составила рейтинг онлайн-активности районов Алтайского края.

По данным аналитиков, лидерами по объему скаченного трафика стали Первомайский и Тальменский районы, на них приходится наибольших объем мобильного интернета.

При этом активнее всего осваивают мобильные сервисы жители Ельцовского района. В этом году они стали скачивать в почти в 10 раз больше трафика, чем в прошлом. Взрывной рост, скорее всего, стал результатом активного строительства новых базовых станций 3G и 4G в районе села Ельцовка.

За ним в топе интернет-активных следует Чарышский район, жители которого увеличили объем потребления интернет-трафика по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза.

Это также связано со строительством сети 4G в селе Малый Бащелак, которое является уникальным с точки зрения ландшафта (его территория имеет горное обрамление) и, как следствие, труднодоступным с точки зрения географического положения.

Отметим, МТС стала первым оператором, который «зашел» в район таким стандартом связи.

Замыкает тройку Немецкий национальный район с приростом почти в 1,5 раза, где также было построено несколько базовых станций в селах Николаевка и Гришковка.