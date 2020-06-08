Власти задумались о поднятии минимальной почасовой оплаты труда до 150 рублей

Новости 08.06.2020 13:30 336

В Государственной Думе России задумались о поднятии почасовой зарплаты в России. Об этом сообщают РИА Новости.

Инициатива о поднятии минимального порога почасовой оплаты труда до 150 рублей в час была озвучена депутатами от фракции ЛДПР. В числе авторов законопроекта также и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко и сенатор Сергей Леонов.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час», — говорится в проекте закона.

Отмечается, что минимальная зарплата подлежит индексации раз в год исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. Авторы обращают внимание, что применение минимального почасового размера оплаты труда для других целей не допускается.

В пояснительной записке говорится, что согласно МРОТ, часовая ставка составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле. Таким образом, мотивация законопроекта призывает избежать намеренного снижения работодателем оплаты труда до предельно низких ставок, «псевдосокращение» рабочего дня, особенно в условиях эпидемии, которое сейчас позволяет им получать необоснованно высокую прибыль, а также избегать расходов на уплату НДФЛ и отчислений в соцфонды.

Четко установленный минимальный размер почасовой оплаты труда в стране, говорят авторы, увеличит доходы россиян в период пандемии и доведет уровень оплаты труда до показателей работающих граждан в индустриально развитых странах.