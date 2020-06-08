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Смертельных случаев нет. Оперштаб опубликовал последние данные по коронавирусу

Новости
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В Алтайском крае выявлен 71 новый случай коронавируса, из них 43 в Барнауле. Новые случаи также подтверждены  в городах и районах края:  Новоалтайске – 7, Славгороде, Курьинском, Смоленском, Чарышском районах  – по 2, Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах – по одному человеку. На сегодняшний день число инфицированных составляет 2390 человек,  в том числе 223 ребенка.

Новых смертельных случаев не зафиксировано.   Всего  за весь период скончалось 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.  По данным оперштаба,  в 1553 случаях  инфекция протекала бессимптомно,  в 556 в форме ОРВИ,  у  271 – внебольничной пневмонии.   Всего на данный момент 55 тяжелобольных пациентов, на аппарате ИВЛ – 21.

Всего выздоровело 1026 человек, в том числе за прошедшие сутки - 5.

На 8 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2932 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 27124 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 125609 человек.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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