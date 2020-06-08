Сразу семь человек стали лидерами майского медиарейтинга депутатов Барнаульской гордумы

Рейтинги 08.06.2020 11:20 493

Депутаты Барнаульской городской Думы по-прежнему показывают очень скромную упоминаемость, но, несмотря на это, в мае в тройке лидеров оказались сразу семь человек.

В мае спикер БГД Галина Буевич снова разделила первое место с еще одним депутатом - такое же количество упоминаний набрал Роман Репа. Единоросс стал инициатором восстановления Грузовика ЗИС-5, прошедшего Великую Отечественную войну. Памятник установлен на улице Кулагина. Также СМИ писали о благотворительной акции, которую Репа провел вместе со своим коллегой Валерием Касплером, они передали 1000 масок и перчаток в детсады Барнаула.

Второе место поделили Валерий Касплер и Иван Нифонтов. Касплер много выступал в СМИ по поводу непростой ситуации с пассажирскими перевозками и принимал участие в благотворительных акциях. А Нифонтов поднял медийность благодаря видеоролику, в котором снялся вместе с другими известными в крае спортсменами, музыкантами, артистами и журналистами. Они поддержали педагогов теплыми словами, поблагодарив за крепкие нервы и креатив.

«Бронзу» медиарейтинга получили стазу три парламентария – Юрий Ряполов, Александр Лисицын и Инесса Грицай. Их упоминания связаны с различными мероприятиями ко Дню Победы.

Первая пятерка рейтинга депутатов БГД выглядит так:

По два упоминания и 6 место поделили Александр Гросс (ЕР), Инна Борисенко (ЕР), Светлана Бочкова (ЕР), Кристина Юстус (ЛДПР). На 7 месте расположились Ксения Белоусова (ЕР), Алексей Меркулов (ЕР), Оксана Молодых (СР), Александр Локтев (ЕР), Сергей Завалихин (ЕР), Дмитрий Ильиных (ЕР), Марина Понкрашева (ЕР), Андрей Солодилов (ЕР). Ни одного упоминания в краевых СМИ в мае не было у Алексея Маликова (ЕР), Дмитрия Ворсина (ЛДПР), Алексея Якунина (СР), Ивана Огнева (ЕР), Александра Тайчера (ЕР), Ларисы Бельковой (ЕР), Людмилы Ананьиной (ЕР), Евгения Барсукова (ЕР), Геннадия Гаврина (ЕР), Александра Ельникова (ЕР), Ивана Карпова (КПРФ), Евгения Кулешова (ЕР), Александра Обидина (СР), Петра Пугаева (КПРФ), Алексея Скосырского (ЛДПР), Елены Хрусталевой (КПРФ) и Виктора Юдина (ЕР).

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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