Алтайский сенатор предложил ввести государственный контроль оплаты нотариальных услуг

Новости 08.06.2020 10:20 254

В Государственную Думу внесен проект поправок в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, разработанный группой сенаторов. Одним из авторов поправок является представитель верхней палаты парламента от республики Алтай Владимир Полетаев.

«Задача законопроекта – обеспечить прозрачность порядка взимания платы за совершение нотариальных действий и установить контроль за экономической обоснованностью такой платы», – подчеркнул Владимир Полетаев.

Для этого предлагается упростить систему оплаты нотариальных действий и ввести Единый нотариальный тариф, состоящий из «федерального тарифа» и «регионального тарифа». Причем последний должен будет учитывать особенности социально-экономического развития регионов и устанавливаться нотариальными палатами регионов. Причем пределы для этого компонента, по замыслу авторов, будет устанавливать Федеральная нотариальная палата.

«При этом экономическую обоснованность предельных тарифов мы предлагаем соизмерять с величиной прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте Российской Федерации. Тогда это будет посильная нагрузка для людей», –рассказал Владимир Полетаев.

За экономической обоснованностью пределов региональных нотариальных тарифов будет следить Министерство юстиции РФ согласно утвержденной формуле их расчета. Так будет гарантирован необходимый контроль со стороны государства.

Эти изменения должны привести к тому, что принцип ценообразования на нотариальные услуги станет прозрачным и понятным для населения, а сами нотариальные услуги более доступными.