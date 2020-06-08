В Алтайском крае введен первый этап снятия ограничений

Новости 08.06.2020 9:30 1351

Новую редакцию Указа о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в выходные подписал губернатор края Виктор Томенко.

Теперь прибывшим в край гражданам из других регионов не обязательно соблюдать самоизоляцию. Также отменены ограничения на выход из дома жителей региона, правда хроники и люди старше 65 лет по-прежнему должны находиться дома за исключением «вынужденного выхода».

Прогулки разрешены по двое или семьей при условии соблюдения социальной дистанции от других гуляющих не менее 1,5 метра. Посещение мест общего пользования, в том числе детские площадки запрещено по-прежнему. В аналогичном режиме разрешены занятия спортом на улице, однако при этом дистанция с другими спортсменами должна быть не менее 5 метров, а уличными тренажерами пользоваться пока все еще запрещено. Тем не менее возможны занятия на открытых площадках в составе группы под руководством тренера. При этом в группе должно быть не более 15 человек, дистанция между занимающимися также должна быть не менее 5 метров.

Деятельность организаций разрешена за исключением тех, которые определены в приложении к документу. Среди запрещенных: работа пунктов общественного питания (за исключением торговли на вынос), детских садов (кроме дежурных групп), бань, саун, соляриев, музеев, кинотеатров, развлекательных учреждений.

Торговля одеждой, обувью и другими товарами разрешена при условии, что площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров, кроме того имеется отдельный наружный вход. В таких торговых учреждениях должно находиться не более 1 человека на 4 квадратных метра.

Разрешено работать санаторно-курортным организациям, имеющим медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг, парикмахерским и салонам красоты, зоопаркам на открытом воздухе. Однако бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах, в том числе в Белокурихе, приостановлен до 22 июня. Также сохраняется запрет на прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края.

Медицинские организации могут проводить плановые осмотры для выдачи справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря. Остальная медицинская помощь пока остается в прежнем режиме. Посещение медицинских организаций разрешено только в том случае, если обратное повлечет ухудшение состояния, угрозу жизни или здоровья.

Также сохранен запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах.

Кроме того, масочный режим в регионе действует по-прежнему.