О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Поправки в Конституцию Острая тема!
Личный формат
Коронавирус
Поправки в Конституцию
Острая тема!

В Алтайском крае введен первый этап снятия ограничений 

Новости
1351
1

Новую редакцию Указа о мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в выходные подписал губернатор края Виктор Томенко.

Теперь прибывшим в  край гражданам из других регионов не обязательно соблюдать самоизоляцию.  Также отменены ограничения  на  выход из дома жителей региона, правда хроники и  люди старше 65 лет по-прежнему должны находиться дома за исключением «вынужденного выхода».

Прогулки разрешены  по двое или семьей при условии соблюдения социальной дистанции от других гуляющих не менее 1,5 метра.  Посещение мест общего пользования, в том числе детские площадки запрещено по-прежнему.  В аналогичном режиме  разрешены занятия спортом на улице,  однако  при этом дистанция  с другими спортсменами должна быть не менее  5 метров, а уличными тренажерами пользоваться пока все еще запрещено.   Тем не менее возможны занятия на открытых площадках в составе группы под руководством тренера.  При этом в группе должно быть не более 15 человек, дистанция между занимающимися также должна быть не менее 5 метров.

Деятельность организаций разрешена за исключением  тех, которые определены в приложении к документу. Среди запрещенных: работа  пунктов общественного питания (за исключением торговли на вынос), детских садов (кроме дежурных групп), бань, саун, соляриев,  музеев, кинотеатров,  развлекательных учреждений.

Торговля  одеждой, обувью и другими товарами разрешена при условии, что площадь торгового зала не превышает 400 квадратных метров, кроме того имеется отдельный наружный вход. В таких торговых учреждениях  должно находиться не более  1 человека на 4 квадратных метра.   

Разрешено работать санаторно-курортным организациям, имеющим медицинские лицензии  на оказание оздоровительных услуг,  парикмахерским и салонам красоты,  зоопаркам на открытом воздухе.  Однако бронирование мест, прием и размещение граждан в гостевых домах, домах отдыха, турбазах, пансионатах, кемпингах, сельских гостевых домах и других подобных объектах, в том числе в Белокурихе, приостановлен до 22 июня. Также сохраняется запрет на прием и размещение граждан в гостиницах, расположенных за пределами городских округов и административных центров муниципальных районов Алтайского края.

Медицинские организации могут проводить плановые осмотры для выдачи справок на санаторно-курортное лечение и путевок в летние оздоровительные лагеря. Остальная медицинская помощь пока остается в прежнем режиме. Посещение медицинских организаций разрешено только в том случае, если обратное повлечет ухудшение состояния, угрозу жизни или здоровья.  

Также сохранен запрет на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах.

Кроме того,  масочный режим в регионе действует по-прежнему.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Из личной страницы в Инстаграм Виктора Томенко

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Гость

интересно, почему губернатор на своем рабочем месте в футболке, а?

Ответить