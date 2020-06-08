Политическая хроника недели: Томенко опроверг слухи об уходе, в крайизбиркоме готовятся к 1 июля

Новости 08.06.2020 9:00 533

На прошлой неделе главным героем политической хроники стал Виктор Томенко. Он опроверг слухи о своем уходе, попал в рейтинг самых влиятельных аграриев и направил членов правительства в Славгород, оставшийся без мэра. Также стали известны подробности голосования по поправкам в Конституцию РФ. Все подробности в хронике «Политсибру».

Планов уходить - нет

Виктор Томенко опроверг слухи о своем уходе с поста губернатора. На прошедшей 3 июня пресс-конференции, глава региона заявил, что у него нет ни перед кем никаких обязательств, кроме как перед жителями Алтайского края, которые выбрали его губернатором.

Ранее в СМИ сообщалось, что Томенко уже в 2020 году может перейти на работу в одно из федеральных ведомств.

«Все это не соответствует действительности, это если коротко. Я даже не знаю, откуда берутся эти слухи. Но почему они берутся, всем понятно, это ежу понятно, как говорится», – заявил Виктор Томенко.

Более того, он акцентировал внимание, что он вместе со своей командой создал систему, которая способна двигать край в направлении развития и улучшения качества жизни. А значит, «предстоит большая и системная работа».

Всем маски в подарок

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова на прошлой неделе рассказала, как будет проходить день голосования по поправкам в Конституцию РФ в регионе.

На голосование Алтайскому краю еще в марте текущего года было выделено около 263,3 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства, как и в ходе традиционных избирательных процедур, пойдут на организацию участковых избирательных комиссий и зарплаты членам комиссий.

С учетом эпидемиологической ситуации, всех участников голосования за счет государства обеспечат необходимыми средствами защиты: масками и перчатками. Эти предметы вместе с бюллетенем получит каждый гражданин, пришедший на выборы.

На входе у всех участников будут проверять температуру, а контакты с членами УИКов будут сведены к минимуму. Также некоторые участки могут разместить на улице, это будет что-то вроде палаток, пояснила Акимова.

Проголосовать смогут и граждане, которые не захотят покидать дома по соображениям санитарной безопасности, по причине болезни, в том числе наличия коронавируса, нахождения в медучреждении или из-за трудностей в передвижении. В таком случае можно оформить соответствующее обращение и проголосовать на месте пребывания. При этом, по словам председателя крайизбиркома, члены комиссии также будут работать максимально бесконтактно и с учетом всех санитарных норм.

Оппозиционер Крылов подал на Томенко в суд

Несостоявшийся кандидат в мэры Барнаула и в губернаторы Алтайского края Андрей Крылов решил в суде оспорить «ковидный» Указ губернатора.

Крылов настаивает, что указ надлежит признать недействующим по нескольким причинам. К примеру, из-за введенных ограничений политик не может ходить в спортзал и поддерживать свою форму. Кроме того, в заявлении он перечисляет ряд фирм в Алтайском крае и Республике Алтай, руководителем или участником которых он является, и заявляет, что ему необходимо свободно передвигаться по территории края и пересекать его границы. А Указ этому препятствует.

Крылов настаивает, что у ответчика, то есть Виктора Томенко, отсутствуют полномочия на издание указа и пишет, что, исходя из Устава Алтайского края, ответчик не наделен полномочиями на издание спорного документа, а это – обстоятельство для его отмены.

Напомним, Крылов уже подавал в суд на губернатора. Тогда он требовал отменить результаты выборов главы региона. Крылов утверждал, что штаб Томенко якобы потратил на агитационную кампанию больше средств, чем отразил в финансовом отчете. Тогда суд полностью отказал заявителю в его требованиях.

Члены краевого правительства выехали в Славгород

Правительственный десант выезжал на прошлой неделе в Славгород по поручению губернатора Виктора Томенко. Члены правительства должны были провести встречи с местными чиновниками и депутатами, чтобы сохранить стабильную работу города, который временно остался без главы.

В конце мая мэр Славгорода Сергей Горбунов был задержан по подозрению в коррупции и позднее признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей.

Глава региона на прошедшей пресс-конференции так прокомментировал инцидент в Славгороде:

«К сожалению, не все проходят испытание властью. Горбунов имеет юридическое образование, был начальником отдела полиции, знает законодательство и последствия такого рода преступлений. Что его привело к тому, чтобы соблазниться взяткой? Следствие разбирается, поэтому я сейчас не могу давать оценку происходящему».

Где-то теряет, а где-то находит

Виктор Томенко потерял несколько позиций в рейтинге влияния глав регионов. По итогам мая, губернатор Алтайского края занял 68 место из 85. В апреле он занимал 64 строчку. Томенко попал в блок губернаторов со «средним уровнем» влияния.

А вот по данным другого рейтинга Виктор Томенко оказался в 20-ке лидеров. Губернатор занял 19-е место в списке 50 самых влиятельных аграриев России. Специалисты определяют 19-ю строчку как "сильное влияние".

Оба рейтинга составили в Агентстве политических и экономических коммуникаций.