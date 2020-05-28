Алтайский край снова вошел в список регионов с самыми низкими зарплатами в России

Новости 08.06.2020 8:30 586

Росстат обнародовал данные по зарплатам в России в период первого квартала 2020 года. В общем рейтинге Алтайский край снова занял самые низкие позиции. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, средняя зарплата в Алтайском крае за январь, февраль и март текущего года составила 27,6 тысяч рублей. Ниже Алтая находятся только три региона - Кабардино-Балкария (27,5 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысяч рублей) и Ивановская область (27 тысяч рублей).

Что касается самых больших зарплат, то они зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (101,5 тысяч рублей), Москве (95,5 тысяч рублей), Магаданской области (89,5 тысяч рублей) и на Сахалине (89,4 тысяч рублей).

Как ранее сообщал Алтайкрайстат, средняя зарплата в Алтайском крае за прошлый год выросла на 9,5%. Губернатор Виктор Томенко ранее выразил свое недовольство по поводу самых низких зарплат в регионе по Сибири, несмотря на заметный рост среднего показателя.

Напомним, что на прошлой неделе глава региона распорядился выделить на повышение зарплат бюджетникам 1 млрд рублей.