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Алтайский край снова вошел в список регионов с самыми низкими зарплатами в России

Новости
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Росстат обнародовал данные по зарплатам в России в период первого квартала 2020 года. В общем рейтинге Алтайский край снова занял самые низкие позиции. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, средняя зарплата в Алтайском крае за январь, февраль и март текущего года составила 27,6 тысяч рублей. Ниже Алтая находятся только три региона - Кабардино-Балкария (27,5 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысяч рублей) и Ивановская область (27 тысяч рублей).

Что касается самых больших зарплат, то они зафиксированы в Ямало-Ненецком АО (101,5 тысяч рублей), Москве (95,5 тысяч рублей), Магаданской области (89,5 тысяч рублей) и на Сахалине (89,4 тысяч рублей).

Как ранее сообщал Алтайкрайстат, средняя зарплата в Алтайском крае за прошлый год выросла на 9,5%. Губернатор Виктор Томенко ранее выразил свое недовольство по поводу самых низких зарплат в регионе по Сибири, несмотря на заметный рост среднего показателя.

Напомним, что на прошлой неделе глава региона распорядился выделить на повышение зарплат бюджетникам 1 млрд рублей.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: cdn.fishki.net

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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