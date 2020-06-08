Плюс 64. Оперштаб рассказал о новых инфицированных коронавирусом

Новости 07.06.2020 12:40 525

По данным оперштаба Алтайского края, на 7 июня выявлено выявлено 64 новых случая инфицирования коронавирусом. Традиционно большинство – в Барнауле (47 человек), Новоалтайске – 3, Бийске и Камне-на-Оби – по 2, Рубцовске, Яровом, Алейске, Тогульском, Залесовском, Советском, Быстроистокском, Тальменском, Тюменцевском, Калманском районах – по 1.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составляет 2319. Серди них 226 у детей до 17 лет включительно. 265 – у больных внебольничной пневмонией, 538 – у заболевших ОРВИ, в 1516 случаях – бессимптомное течение. В госпиталях региона находится 52 пациента в тяжелом состоянии, из них 21 подключено к аппаратам ИВЛ. На жанный момент выздоровело – 1021 человек, в том числе за прошедшие сутки закончили лечение 27 человек (взрослые – 24, дети – 3). Новых смертельных случаев не зафиксировано.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся – 3106 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция –для 26583 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 123436 человек.