В Алтайском крае 63 подтвержденных случая коронавируса и новая смерть

Новости 06.06.2020 15:00 1456

По данным оперштаба из общего числа новых случаев коронавирусной инфекции - 46 выявлено в Барнауле, в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском район ах – по два, в Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.

На 6 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2255 человек, в том числе 220 детей до 17 лет включительно. 127 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1571 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 264 – у больных внебольничной пневмонией, 527 – у заболевших ОРВИ, в 1464 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровело всего 994 человека (859 взрослых и 135 детей), за прошедшие сутки - 80 (взрослые – 69, дети – 11). Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – 21. Минздрав региона также сообщил об одном смертельном случае, пациентка была инфицирована коронавирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине. Скончались за весь период 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

На 6 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3308 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26196 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 119982 человека.