Алтайские власти обсудили изменение ограничительных мер в регионе

Сегодня, 5 июня, состоялось очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает официальный сайт региона, было принято решение проконсультироваться с федеральным Роспотребнадзором о возможности перехода к первому этапу смягчения ограничений. В частности, речь идет о начале работы санаторно-курортных организаций. Такая ситуация стала возможной с учетом последних тенденций и сложившейся за последние дни статистики распространения коронавируса в Алтайском крае.
Накануне в социальных сетях появились сообщения, что оперштаб, якобы поменял статистику смертности.
Однако, оперативный штаб с момента создания не менял статистику смертности от коронавируса в регионе. Данные по регистрации смертности предоставляются ежедневно, а с конца мая отражают заключения патологоанатомической экспертизы.
Так, отдельно указывается количество смертей, непосредственно связанных с COVID-19, инфицированных пациентов, смерть у которых произошла по иным причинам (заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и др.). Также оперштаб рассказывает о количестве случаев, находящихся на текущий момент на экспертизе.
Кроме того, данные, опубликованные в ежесуточно меняющемся лонгриде «COVID-19: испытание на прочность», содержали одну суммированную цифру по количеству всех зарегистрированных смертельных случаев (ковид/ иные случаи/ экспертиза). Во избежание различных трактовок этих данных, в настоящий момент на упомянутом ресурсе показатель разделён на три части, так же как и в ежедневной сводке Оперативного штаба региона.
Вероятно, предположения в социальных сетях связаны с недавней информацией федеральных СМИ о пересчете смертности в Москве в соответствии с новыми рекомендациями. Однако в Алтайском крае таких случаев не отмечалось - СМИ региона четко отслеживают показания оперштаба региона.
Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, статистическое разделение данных производится в связи с рекомендациями ВОЗ и Минздрава России. Таким образом, отдельно классифицируются заболевшие и инфицированные пациенты, не имеющие клинических проявлений. Тем не менее, по словам министра, оперштабом учитываются все случаи, учет ведется в прежнем полном режиме.
«Мы и до этого в распространяемой информации указывали, сколько у нас в легкой степени тяжести пациентов, сколько - в средней и тяжелых больных, отдельно - количество пневмонии», - пояснил Дмитрий Попов.
В Алтайском крае фиксируются все первично- положительные случаи. Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал у погибших пациентов с коронавирусом всегда указывать его в причинах смерти, даже если основной причиной были другие болезни.
"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - указано в рекомендациях ведомства.
При этом, исходя из тех же рекомендаций, бессимптомные случаи в статистике заболевания учитывать не стоит.
На днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, как оперштаб намерен оценивать темпы прироста коронавируса. Для этого нужно количество выявленных за последние 4 дня поделить на количество случаев коронавируса в предыдущие 4 дня. Соотношение меньше 1 даст возможность перейти к первым шагам поэтапного снижения ограничительных мер в регионе.
За прошедшие сутки (4–5 июня) в Барнауле выявлено 40 человек, Заринске – 4, Рубцовске – 3, Ребрихинском районе – 3, Рубцовском районе – 2, Троицком районе – 2. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 5 июня составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 126 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1530 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 263 – у больных внебольничной пневмонией, 508 – у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей).
Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3174 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция для 25994 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115606 человек.
Поддерживаю Сибиряка Пусть всё ЧМО линяет из России Придёт время мы их сами выпнем
Когда страна превращается в кучу навоза,навозные жуки кричат валите мы остаемся
Пропало лето -так из под диктатуры медиков прийдется эмигрровать из страны добьют экономику -когда командуют врачи туши свет. Всче продавать рабочих выгонять.