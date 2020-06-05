Алтайские власти обсудили изменение ограничительных мер в регионе

Новости 05.06.2020 21:41 4674

Сегодня, 5 июня, состоялось очередное заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает официальный сайт региона, было принято решение проконсультироваться с федеральным Роспотребнадзором о возможности перехода к первому этапу смягчения ограничений. В частности, речь идет о начале работы санаторно-курортных организаций. Такая ситуация стала возможной с учетом последних тенденций и сложившейся за последние дни статистики распространения коронавируса в Алтайском крае.

Как сообщалось, в последние дни наметилась тенденция к снижению роста выявленных случаев COVID-19. За весь период пандемии зафиксировано 25 смертей у пациентов с коронавирусом.

Статистика не менялась

Накануне в социальных сетях появились сообщения, что оперштаб, якобы поменял статистику смертности.

Однако, оперативный штаб с момента создания не менял статистику смертности от коронавируса в регионе. Данные по регистрации смертности предоставляются ежедневно, а с конца мая отражают заключения патологоанатомической экспертизы.

Так, отдельно указывается количество смертей, непосредственно связанных с COVID-19, инфицированных пациентов, смерть у которых произошла по иным причинам (заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология и др.). Также оперштаб рассказывает о количестве случаев, находящихся на текущий момент на экспертизе.

Кроме того, данные, опубликованные в ежесуточно меняющемся лонгриде «COVID-19: испытание на прочность», содержали одну суммированную цифру по количеству всех зарегистрированных смертельных случаев (ковид/ иные случаи/ экспертиза). Во избежание различных трактовок этих данных, в настоящий момент на упомянутом ресурсе показатель разделён на три части, так же как и в ежедневной сводке Оперативного штаба региона.

Вероятно, предположения в социальных сетях связаны с недавней информацией федеральных СМИ о пересчете смертности в Москве в соответствии с новыми рекомендациями. Однако в Алтайском крае таких случаев не отмечалось - СМИ региона четко отслеживают показания оперштаба региона.

Учет всех случаев

Как рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов, статистическое разделение данных производится в связи с рекомендациями ВОЗ и Минздрава России. Таким образом, отдельно классифицируются заболевшие и инфицированные пациенты, не имеющие клинических проявлений. Тем не менее, по словам министра, оперштабом учитываются все случаи, учет ведется в прежнем полном режиме.

«Мы и до этого в распространяемой информации указывали, сколько у нас в легкой степени тяжести пациентов, сколько - в средней и тяжелых больных, отдельно - количество пневмонии», - пояснил Дмитрий Попов.

В Алтайском крае фиксируются все первично- положительные случаи. Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал у погибших пациентов с коронавирусом всегда указывать его в причинах смерти, даже если основной причиной были другие болезни.

"Во всех случаях в свидетельстве должна быть указана логическая последовательность патогенеза смерти от COVID-19. Поэтому, в диагнозе обязательно должны быть отражены все имевшиеся осложнения, которые при летальном исходе являются непосредственными и промежуточными причинами смерти, указанными в цепочке событий, приведших к смерти", - указано в рекомендациях ведомства.

При этом, исходя из тех же рекомендаций, бессимптомные случаи в статистике заболевания учитывать не стоит.

Тенденции на снижение

На днях губернатор Алтайского края Виктор Томенко пояснил, как оперштаб намерен оценивать темпы прироста коронавируса. Для этого нужно количество выявленных за последние 4 дня поделить на количество случаев коронавируса в предыдущие 4 дня. Соотношение меньше 1 даст возможность перейти к первым шагам поэтапного снижения ограничительных мер в регионе.

За последние 4 суток в Алтайском крае выявлено 277 случаев коронавируса, в предыдущие 4 суток случаев COVID-19 в регионе было подтверждено 282. Таким образом, если тенденция сохранится, Алтайский край имеет все шансы на смягчение ограничений.

Вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19.

За прошедшие сутки (4–5 июня) в Барнауле выявлено 40 человек, Заринске – 4, Рубцовске – 3, Ребрихинском районе – 3, Рубцовском районе – 2, Троицком районе – 2. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на 5 июня составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 126 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1530 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 263 – у больных внебольничной пневмонией, 508 – у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей).

Скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3174 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция для 25994 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115606 человек.