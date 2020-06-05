В Центре детского творчества Барнаула нашли коронавирус

Новости 05.06.2020 19:00 2627

У сотрудницы Центра детского творчества Центрального района Барнаула на Чкалова, 194 подтвердился коронавирус. Ее увезли в ковидный госпиталь, сообщают «Вести Алтай».

Известно, что женщина почувствовала недомогание около недели назад, после чего ушла на больничный. Ей был сделан тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Вместе с женщиной в кабинете находились еще две сотрудницы учреждения. Они также почувствовали симптомы заболевания. Результаты их анализов еще не пришли.

Сообщается, что все три женщины ходили на работу с температурой. Всего с ними контактировали еще 16 сотрудников детского центра, все находятся на самоизоляции.

Несмотря на то, что Центр не работает, сотрудников вызвали на работу для составления текущих отчетов.