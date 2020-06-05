В Центре детского творчества Барнаула нашли коронавирус

У сотрудницы Центра детского творчества Центрального района Барнаула на Чкалова, 194 подтвердился коронавирус. Ее увезли в ковидный госпиталь, сообщают «Вести Алтай».
Известно, что женщина почувствовала недомогание около недели назад, после чего ушла на больничный. Ей был сделан тест на коронавирус, который дал положительный результат.
Вместе с женщиной в кабинете находились еще две сотрудницы учреждения. Они также почувствовали симптомы заболевания. Результаты их анализов еще не пришли.
Сообщается, что все три женщины ходили на работу с температурой. Всего с ними контактировали еще 16 сотрудников детского центра, все находятся на самоизоляции.
Несмотря на то, что Центр не работает, сотрудников вызвали на работу для составления текущих отчетов.
Нам придется пересмотреть все процессы. Дмитрий Попов рассказал, что ждет систему здравоохранения Алтайского края