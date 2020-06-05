Суд вынес приговор по делу о хищении из бюджета 23 млн рублей в Алтайском крае

Новости 05.06.2020 18:30 1002

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор членам ОПГ, похитившим из бюджета 23 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба алтайского управления ФСБ.

Преступление

Судом установлено, что в 2008-2012 годах трое мужчин от имени подконтрольных юридических лиц предоставили в налоговую подложные декларации о приобретении леса-кругляка, заготавливаемого в Иркутской области. В документах указывалось, что лес экспортируется в Китай, создавалась фиктивная отчетность об уплате НДС. На основании этих документов налоговая служба приняла решение о перечислении 23 млн рублей из бюджета, которые были затем похищены подсудимыми.

И наказание

Один из предпринимателей получил 3,5 года колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на срок 2 года.

Двое других получили условные сроки (2 года, 10 месяцев и 3 года) с испытательным сроком 4 года, а также штрафы в размере 200 и 300 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил требование прокурора о взыскании суммы причиненного ущерба. В качестве обеспечительной меры наложен арест на дорогостоящее имущество и объекты недвижимости, принадлежащие фигурантам уголовного дела.

Приговор пока не вступил в законную силу.