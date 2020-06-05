Будут ли обустроены экотропы на реке Шинок и озере Ая?

Новости 05.06.2020 16:30 1725

В конце мая суд отклонил апелляцию КГБУ «Алтайприрода» к ООО «Контракт-Сибирь-Алтай» (КСА), которая выступала подрядчиком на обустройстве экотропы на реке Шинок в Солонешенском районе Алтайского края. Региональное Минприроды рассказало «Политсибру» о дальнейших планах на этот объект, а также о том, когда стартует работа над проектом экотропы на озере Ая.

Экотропа на реке Шинок

Проект обустройства экотропы возле каскада водопадов на реке Шинок разрабатывался в мае 2018 года и был рассчитан на выполнение работ в летнее время. Однако тендер разыграли только осенью, поэтому КСА вело работы зимой, в связи с чем, превысила сметную стоимость. Уладить ситуацию в досудебном порядке не удалось.

Эксперты разбираются, кто виноват в срыве строительства экологической тропы на реке Шинок Новости 12.08.2019 8:45

Работы остановились, а «Алтайприрода» через суд потребовала расторгнуть контракт с КСА, а также взыскать с подрядчика ранее уплаченный аванс в размере 800 тысяч рублей и неустойку в размере 400 тысяч рублей. КСА подало встречный иск, потребовав с краевого учреждения 3,1 млн рублей за фактически выполненные работы. Судом была назначена экспертиза, которая подтвердила несоответствие проекта фактическому периоду проведения работ.

В итоге, суд засчитал КСА выполнение работ на сумму около 700 тысяч рублей, но при этом, признал за «Алтайприродой» право на частичное получение неустойки (200 тысяч рублей) за срыв сроков. Контракт бюджетного учреждения и КСА был расторгнут. «Алайприрода» не согласилась с решением и обжаловала его. Однако 29 мая апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе.

Как сообщили «Политсибру» в Минприроды Алтайского края, по состоянию на 5 июня 2020 года судебные разбирательства продолжаются, решение о дальнейших планах по реализации проекта будет принято по окончании судебных тяжб. Судя по этой информации, ведомство, вероятно, намерено подать кассационную жалобу.

Экотропа на озере Ая

Также в Минприроды «Политсибру» сообщили, что в настоящее время продолжается разработка проекта обустройства экологической тропы в границах природного парка «Ая» в Алтайском районе. Планируемый срок реализации проекта: 2020-2021 годы.

Напомним, что ранее пресс-служба министерства сообщала, что проект экотропы на озере Ая разработан в 2018 году. Возможно, он не был завершен или подвергся корректировке. По данным Минприроды, на тот момент были проведены изыскания, подготовлена проектно-сметная документация на обустройство тропы, разработан ее генеральный план, архитектурные решения, информационное наполнение для стендов и табличек. Проект находился на стадии подготовки технического задания.

Сметная стоимость работ составила 2,5 млн рублей.

Экотропа на Ае замышлялась как пеший маршрут протяженностью около 600 м, пролегающий по склону различной крутизны на юго-западному берегу озера – в зоне особой охраны природного парка. На тропе планировалось установить входную арку, информационные щиты, указатели, настилы, мостки. Также предусматривалось оборудование мест отдыха скамейками, беседками, костровищами, запасами дров, детскими площадками и.т.п. Над водой предполагалось оборудование смотровой площадки на пирсе с перилами и спусками в воду.

В ходе работ планировалось расчистить маршрут и прибрежную акваторию от упавших стволов деревьев, прибрежных зарослей рогоза и камыша, а также деревьев, нависших над водой и чужеродных растений (клёны на прилегающей территории).