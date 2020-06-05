Виктор Томенко потерял девять позиций в медиарейтинге глав субъектов России

Новости 05.06.2020 17:30 2446

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 50 место в рейтинге активности в СМИ за май текущего года. В сравнении с предыдущим месяцем, глава региона потерял девять позиций. Рейтинг подготовлен в информационно-аналитической системе «Медиалогия».

Первые три позиции в списке традиционно заняли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Московской области Андрей Воробьев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Что касается показателей глав субъектов по Сибирскому федеральному округу, то наивысший показатель зафиксирован к врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В общем рейтинге по стране он на 20 месте. Томенко из 10 глав сибирских субъектов находится на шестом месте. Впереди него глава Кемеровской области Сергей Цивилев (2 место), Александр Бурков из Омской области (3 место), Андрей Травников из Новосибирской области (4 место) и глава Красноярского края Александр Усс (5 место).

Позади главы Алтайского края оказались главы Тывы, Томской области, Республик Хакасия и Алтай (Олег Хорохордин). Стоит обратить внимание, что Хорохордин занял последнее место в рейтинге по стране.

Отметим, что МедиаИндекс "Медиалогии" является показателем качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.