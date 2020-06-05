Виктор Томенко вошел в Топ-20 аграрных деятелей России

Новости 05.06.2020 14:20 1701

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко продолжает оставаться в рейтинге влияния аграрных деятелей России. Если в Марте он занимал 20 место, то в рейтинге за апрель он находится уже на 19 месте. Рейтинг подготовило агентство политических и экономических коммуникаций.

Напомним, что ранее Виктор Томенко, как глава аграрного края возглавил рабочую группу Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство». Его влияние оценивается как «сильное». Критерий «сильное влияние» имеют все, кто занял с 11 по 25 место в топе.

Что касается тех, у кого уровень влияния оценен как «очень сильное», то лидером рейтинга стал министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Всего же в рейтинге 50 позиций. Находящиеся с 26 места по 50 имеют «средний» уровень влияния.

Напомним, что недавно стало известно о визите в Алтайский край основателя компании «ЭкоНива» Штефана Дюрра, который проверил процесс строительства молочного комплекса в Тальменском районе. Его планируется запустить в 2021 году, а инвестиции должны превысить 3 млрд рублей.

Отметим, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 18 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу. Оценка проводится для 86 наиболее влиятельных деятелей отрасли. Первоначальный отбор осуществляется по формализованным критериям.

Методология

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?».

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из деятелей, затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы). Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 50 наиболее влиятельных деятелей аграрной отрасли.