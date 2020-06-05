Нам придется пересмотреть все процессы. Дмитрий Попов рассказал, что ждет систему здравоохранения Алтайского края

Новости 05.06.2020 15:20 2288

Здравоохранение сейчас находится под пристальным вниманием всех жителей края. Причина – пандемия и не только. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов рассказал Политсибру, как в регионе будут исполнять распоряжение президента по оказанию плановой помощи, кто должен разъяснять изменения в медицинских учреждениях населению и почему новое травматолого-ортопедиечское отделение нельзя было открыть в детской горбольнице №7.

Как пандемия скажется на организации здравоохранения

- Недавно вы рассказывали, что на федеральном селекторе регионам должны рассказать, как считать коронавирусных пациентов. Что изменилось?

- В международной классификации болезней (МКБ) были определены состояния и заболевания, которые относятся к коронавирусной инфекции. На этапе, когда она появилась, в МКБ даже кода заболевания такого не было. Пришлось оперативно вырабатывать эти подходы. Рекомендации ВОЗ нашли отражение в рекомендациях Минздрава России. То есть теперь заболевание и состояние, когда есть бессимптомное протекание этой инфекции, кодируются по-разному. То есть мы отделяем больных от инфицированных. В Алтайском крае учитывают все случаи, у которых есть положительный результат после проведенной ПЦР-диагностики, учет ведется всех случаев, также как было.

- То есть оперштаб и дальше будет рассказывать обо всех выявленных?

- Безусловно, мы и до этого в распространяемой информации указывали, сколько у нас в легкой степени тяжести пациентов, сколько - в средней и тяжелых больных, отдельно - количество пневмонии.

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- Такая классификация позволит сравнивать коронавирус с другими заболеваниями?

- Совершенно верно. Это инфекция стала масштабной впервые для всего научного сообщества, соответственно будут оценены и последствия инфекции. Если в Алтайском крае на сегодняшний день у 77% выявленных пациентов протекает бессимптомно, а в другом субъекте при одинаковом охвате тестирования доля таких пациентов меньше, то это заставляет научное сообщество искать ответ на вопрос "почему", применять разные подходы к ее локализации, выявлению и лечению. Будет складываться определенная статистика - будут приниматься определенные решения. Не исключаю, что они потребуют изменений санитарных норм и правил.

- В обычной жизни?

- Абсолютно. Для здравоохранения Алтайского края мы уже сформировали выводы о том, что нам придется пересматривать эпидпроцессы, которые происходят в поликлиниках и стационарах. Мы понимаем, что эта инфекция не на один день. Для того чтобы предупредить вспышечный характер, при которых, увы, приходится закрывать целые стационары или отделения, мы должны для себя прописать другие нормы: где-то сформировать фильтры, где-то поэтажное отсечение или блок-секции, организовать другой режим работы медицинского персонала, чтобы минимизировать общение между отделениями. Сегодня нет быстрых технологий оценки: есть коронавирус или нет. Они только нарабатываются, поэтому мы, вероятно, будем вычленять часть палат отделений для временного пребывания пациентов, пока не станет ясен их статус по коронавирусу, и только после этого переводить в основное отделение. Это только пример. Будет масса решений, которые мы должны извлечь из ситуации.

- Но на это наверняка понадобятся финансы…

- Не зря в Министерстве здравоохранения приостановлены предыдущие решения по программе первичной медико-санитарной помощи. Я думаю, что это связано с необходимостью дополнительных решений и наработки нового опыта. Аналогично и мы будем действовать.

Коронавирус - не грипп

- Сейчас много сравнивают коронавирус с гриппом и атипичной пневмонией. Насколько это корректно, на ваш взгляд?

- Сравнивать, конечно нужно. Но говоря о респираторных заболеваниях и гриппе, мы о них знаем не один десяток лет. Ежегодно в Алтайском крае ОРВИ и гриппом разной степени тяжести заболевает около миллиона человек, есть отработанные технологии и вакцинация, которая позволяет минимизировать тяжелые последствия. Есть опыт столкновения с новой формой гриппа в 2009 году - более агрессивной, но имевшей меньший масштаб и летальность, чем новая коронавирусная инфекция. Уже понятно, что отсутствие опыта и специфических препаратов, действующих конкретно на это заболевание, требуют особого к ней отношения. Молниеносному течению и переходу от банального насморка или температуры к в стадию пневмонии, чего не было никогда, мы можем противопоставить обследование в созданных КТ-центрах. То, что у человека развилась пневмония, мы видим на снимке еще до проявления клиники. Это крайне важно. Так как за несколько часов из небольшой пневмонии может развиться поражение обоих легких.

- Как вы оцениваете текущую ситуацию с коронавирусом в крае?

- Наверное, мы подошли к этапу, когда количество тяжелых пациентов среди госпитализированных больных, – наивысший. Но при этом, наверное, оно будет еще нарастать. Это серьезная нагрузка на госпитальную базу. Поэтому даже свободную коечную базу в районах мы сохраняем. Это позволяет нам более-менее спокойно госпитализировать людей в стационары, вести мониторинг за их состоянием.

Напряжение есть в Барнауле. Это крупный город для региона. Здесь большая концентрация людей и большая заболеваемость, что заставляет сегодня разворачивать новые госпитальные базы. С понедельника мы приступили к запланированному развертыванию госпиталя на базе 4 Горбольницы на 200 коек. На этой неделе они перейдут в полноценный рабочий режим в новом качестве.

Мы сегодня стали привлекать к работе в ковидных госпиталях специалистов из районов. Выявляя единичные случаи в большинстве своем легкой степени тяжести они не видят и не могут оценить состояние пациентов, которым требуется интенсивное лечение, они не оценивают историю с COVID критически. Приезжая работать в ковидные госпитали они видят и лечат таких пациентов. После такого вахтового принципа возвращаются в стационары. Это важно. Так как это опыт, который приобретает отрасль в целом. Надо сказать, что в принципе практически всем специалистам отрасли пришлось приобрести новый опыт работы в современных условиях.

Сегодня самое важное – соблюсти баланс: оказывать максимальную помощь пациентам с коронавирусом и не упустить медицинскую помощь для больных с инфарктами и инсультами, травмами, хирургической патологии. То есть, если прогрессирование коронавирусной инфекции пойдет дальше, то оно может серьезно сказываться на других патологиях.

О кадрах, спорах и конфликтах

- В сетях появилась информация, что многим медицинским работникам пришлось поменять профиль работы. Условно говоря, медсестра из узкоспециализированного отделения идет работать в приемный покой. А это другая интенсивность, принцип работы и так далее…

- Ну вообще это нужно практиковать и без коронавируса. Медицинская сестра – тот специалист, который должен обладать навыками по смежными направлениям. Она должна уметь работать и на посту, и в приемном покое, а где-то и в реанимационном отделении. Все это очень важно.

- В этой связи история из Табунов, которая была опубликована в социальных сетях. Люди жалуются, что санитарок заставляют дезинфицировать машины скорой помощи после доставки пациентов с подозрением на коронавирус. Как работает эта система в ЦРБ, что конкретно происходит в Табунах?

- Здесь требуется приказ главного врача ЦРБ, в котором он определил, как будет выезжать скорая помощь, в каких средствах защиты, как и кто будет обрабатывать затем машины. В этом же документе прописан режим работы приемного и профильных отделений. Люди в приказе должны быть указаны пофамильно, кроме того они должны быть уведомлены, что будут выполнять этот объем работы. Потому что коронавирусная инфекция относится ко второму классу опасности и медицинский работник должен понимать, что существует риск для его здоровья. Каждый пациент с признаками ОРВИ сегодня рассматривается как потенциальный носитель коронавируса, а медицинский персонал и бригада скорой помощи участвуют в санитарной обработке автомобиля в рамках приказа, о котором я уже сказал. При этом они должны быть в средствах индивидуальной защиты и использовать специальные дезинсектанты. Что касается конкретного примера в Табунах, этот сигнал мы получили с Главврачом поговорили, запросили приказ, в котором определен круг лиц, будем разбираться.

- Если сотрудники против исполнения такой работы, они имеют право отказаться?

- Да, совершенно точно.

- Еще одна нашумевшая история, касается организации травматолого-ортопедического отделения в Краевом центре материнства и детства и опасений главного детского травматолога края, что новая структура не справится с наплывом пациентов и работой в экстренном режиме. Почему было принято такое решение?

- Действительно отделение в Центре материнства и детства оказывало плановую помощь. Экстренная помощь оказывалась в горбольнице №12. Напомню, что это взрослая больница. При этом травма – это не только повреждение костного аппарата. Очень часто необходимо привлечение других узких специалистов для оказания помощи. К примеру, после ДТП при получении сочетанных травм, когда, к примеру, у ребенка сломаны тазовые кости, повреждено легкое… Есть специфика оказания помощи для детей, поэтому некая сложившаяся раздробленность на плановую и экстренную, когда последняя находится во взрослом учреждении, затрудняла процесс оказания такой помощи.

Но при этом у нас появился Федеральный центр травматологии и ортопедии, где плановая помощь тоже оказывается. В итоге плановая помощь стала делиться между двумя учреждениями, при этом Федеральный центр переместил на себя основной объем пациентов. Однако именно в Центре материнства и детства есть концентрация всех специалистов, оборудования, условий для детей. Все это диктовало условия создания именно здесь полноценного травматологического отделения, что и было сделано. Причем заранее, заблаговременно, а не в ночь с пятницы на понедельник. Однодневно это сделать физически невозможно, так как отделение – это не только врачи-травматологи, это реаниматологи, оперблок, реанимация, настройка элементов параклиники: рентген, КТ, УЗИ, которые должны слаженно работать на экстренную помощь.

Исходя из этого всего и было принято решение, более того, оно было согласовано со специалистами 12 больницы, потому что это именно они перешли и сегодня оказывают медицинскую помощь в экстренном режиме.

- Почему нельзя было перевести отделение в 7 детскую больницу?

- Потому что она не сможет работать в режиме больницы скорой помощи. Там ограничен перечень заболеваний, при которых специалисты могут оказывать помощь. Краевая детская, входящая в состав Центра материнства и детства имеет всю необходимую профильность.

- Чем вы можете объяснить опасения завотделения Арссена Осипова, которые он высказал в интервью?

- Они связаны, прежде всего, с опытом плановой работы – справится ли вновь созданное отделение с экстренной помощью? Но идеология создания Центра охраны материнства и детства со строительством нового современного хирургического корпуса предполагает также наличие нейрохирургического отделения, чего не было раньше. Из БСМП это отделение также переедет туда. Мы обязаны оказать помощь ребенку полностью, а не заниматься перевозкой специалиста или пострадавшего ребенка в поисках помощи. Это категорически не правильно. Краевая клиническая больница будет работать в режиме БСМП края для детей. Мы сейчас к этому двигаемся. Проект строительства хирургического корпуса согласован с Минздравом России, со всеми главными специалистами федерации, он прошел Госэкспертизу и мы находимся в перечне тех территорий, которые будут строить за счет федеральных средств. У нас есть письма от руководства России, которые это подтверждают.

- А можно вначале было дождаться корпуса, а потом переводить отделения на новое место?

- Новый корпус, это не просто коробка. Для того, чтобы потом там работать, сотрудники уже сегодня должны понимать весь процесс. Когда корпус будет построен, они будут думать, как подстраиваться под то, что уже сделано? Так не должно быть. Это произойдет не за один год, но будет делаться.

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- Эти планы могут нарушится из-за пересмотра финансирования в связи с пандемией коронавируса?

- Исходя из планов правительства, Минздрава по реализации национальных проектов, финансирование на этот год сохранено.

- Дмитрий Владимирович, одна из последних претензий современного общества к организаторам здравоохранения звучит как «почему не разъяснили». Это касается организации мест возможных ковидных госпиталей, вышеназванной реорганизации отделения… и по большому счету любого изменения в системе здравоохранения, прокомментируйте, пожалуйста этот момент.

- Та самая вспышка, которая произошла в Змеиногорском районе, заставила локализовать инфекцию таким способом, что системе здравоохранения пришлось за пять часов перепрофилировать в ковидный госпиталь центральную районную больницу в Рубцовске, а затем и в Змеиногорске. Решением губернатора ввели карантинные меры для территории - инфекция не расползлась, а экстренную помощь вместо перепрофилированных больниц подхватили ближайшие территории. Это только один из примеров, когда нужно быстро принять решение. Медицинский персонал должен быть готов к любому сценарию. Нивелируя риски вспышечного характера мы идем по формированию готовности среди медицинского персонала, самого здания больницы к возможному приему таких пациентов, если возникнет такая необходимость. Если она возникнет, чтобы мы не бегали "срочно-срочно", а все было готово: медперсонал знал, как надевать средства индивидуальной защиты, самих этих средств было некоторое количество в резерве. Более того, подготовка помещения - это организация перегородок, понимание, как врачи и пациенты будут ходить по зданию, чтобы внутри не было никакого распространения и тд. Это подготовительная работа, которую лучше делать планово, чтобы потом не приходилось тушить пожары.

- Чего мы опасаемся говоря о том, что к такому варианту развития событий должны быть готовы все больницы края?

- Сейчас началось лето, начнется и санаторно-курортный период. Да, санатории закрыты, но никто не запретит ехать дикарями. Мы понимаем, какой популярностью пользуется Яровое, Белокуриха и другие районы возле Горного Алтая, соленые озера региона. Ясно, какое развитие может получить эпидситуация и к этому лучше быть готовыми.

- Об этом необходимо рассказывать людям, иначе они выходят на улицу протестовать…

- Мы сталкиваемся с такими историями в районах, потому что ЦРБ является единственным местом, где оказывается медицинская помощь. Со стороны главврача требуется большая работа: подключение администрации – главы района или города, чтобы людям объяснять, как будет организована плановая и экстренная медицинская помощь, что происходит и зачем это делается, что вопрос закрытия больниц не ставился и никогда не может быть поставлен, мы новые строим, как мы их можем закрывать?

Возврат к плановой помощи

- Президент объявил о возобновлении плановой помощи в регионах России, в том числе высокотехнологичной. В нашем крае – история с коронавирусом развивается и никакого послабления мер пока не принято. Что будет дальше?

- Президент говорит, что такие решения должны быть приняты в зависимости от эпидситуации в каждом регионе. Нам это тоже необходимо, но мы находимся в эпидпроцессе, который отстает от Центральной России на 3-4 недели. Если посмотреть по тенденциям, в Москве она идет спад, а мы зашли на рост заболевших. Поэтому говорить о том, что завтра мы откроем плановую помощь, увы, не приходится. Как только будут отмечены тенденции, что мы идем по нисходящей, будут открыты некие возможности для плановой помощи по отдельным направлениям. У взрослого населения более тяжело протекает заболевание. Поэтому, я думаю, что плановые приемы начнем открывать с детства. Затем у взрослого населения, в определенных регламентах. Это заставит нас четко придерживаться времени записи, периода ожидания и тд.

Очень актуальная тема стоматологии. Я это точно понимаю, но из всех врачей наиболее подверженными такому инфицированию из-за специфики работы являются именно стоматологи, при этом они не оказывают помощи ковидным больным. Значит, будем организовывать определенные форматы, когда врач будет должен надевать щиток, будет регламентировано время приема и обязательно помощь для пациентов будет разнесена по времени.

- Раньше вы называли в качестве возможного срока начала возобновления плановой помощи июнь…

- Я не исключаю, что это действительно будет июнь. Но все будет зависеть от тенденций этой и следующей недели. Если недавний уровень – 81 человек – это наша вершина, а далее мы будем видеть постепенное снижение, то исходя из территориального принципа, там, где низкий уровень заболевших, можно будет открывать некоторые поликлиники.

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- Дмитрий Владимирович, поясните, пожалуйста, некоторое время назад в регионе выявлялось количество пациентов около 40, сейчас их 70-80, с чем связаны такие на первый взгляд «привязанные» к значениям цифры?

- Дело в том, что это отражение накопления в популяции уровня заболевших и охват тестированием. Нарастание тестирования дает выявление тех, кто заболел. При сохранении уровня тестирования и снижения уровня выявляемости мы будем говорить о том, что пошли на снижение.

- Я правильно понимаю, что речь идет о неком проценте от обследованных при одинаковом количестве тестирования?

- Да, конечно

Вместо послесловия

- Сейчас время сверхнапряжения в отрасли, когда от медицинских работников требуется выдержка, выносливость и еще большая чуткость к людям, поскольку эмоциональное напряжение в обществе, вызванное в том числе ограничениями, велико. Основная задача - чтобы этот фон не прорвался в виде чрезмерных и в чем-то обидных вещей, как получилось с травматологическим отделением. Считаю это неправильной историей. Не бывает виновной одной стороны. При любом недопонимании не договорились обе. И в этой истории нам необходимо поставить точку. Основная задача при любых раскладах – обеспечить качественную помощь ребенку.

Давайте будем исходить из логики, когда все должно вращаться около помощи пациенту. И любые чрезмерные амбиции сегодня не нужны. Нужно сообща решать проблемы, которые у нас возникают. В одиночку с ними не справится никто – ни пятая больница, ни любая другая.

Доктора два месяца находятся в изолированных условиях, они эмоционально напряжены, любой возможный срыв или внутренний конфликт может привести к непоправимым последствиям.

У меня ко всем просьба: мы должны быть едиными и не раскачивать и без того напряженную ситуацию. Нагрузка на учреждения здравоохранения увеличилась. Слава богу, что жители Алтайского края не видят очередей скорых у больниц и летающие по улице машины с мигалками. Все это говорит о том, что наша система здравоохранения позволяет ситуацию самортизировать. Важно, чтобы и люди, и медицинский персонал относились к этому с пониманием. Мы пройдем эту историю. Абсолютно точно.