Вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19

Новости 05.06.2020 13:00 2315

На 5 июня зарегистрировано 57 заболевших коронавирусом. Из них 40 человек в Барнауле, 4 – в Заринске, По два – в Рубцовском и Троицком районах. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному.

Однако в минувшие сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса. Как сообщал Полисибру, один из умерших - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. В Минздраве подтвердили, что причиной смерти доктора явился COVID -19.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии умерло 25 человек, у которых был диагностирован коронавирус. В 15 случаях смерть наступила от COVID-19, в 8 случаях – из-за иных причин, 2 - находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка.

В 263 случаях у больных наблюдается внебольничная пневмония, в 508 - ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. На данный момент тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей).

По данным Оперштаба, на 5 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3174 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 25994 человек. всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115606 человек.

Напомним, в предыдущие сутки в Алтайском крае было зарегистрировано 69 случаев коронавируса, сутками ранее - 81.