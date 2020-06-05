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Вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19

Новости
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На 5 июня зарегистрировано 57 заболевших коронавирусом. Из них 40 человек в Барнауле, 4 – в Заринске, По два – в Рубцовском и Троицком районах. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах - по одному.

Однако  в минувшие сутки зарегистрировано 2 смерти от коронавируса. Как сообщал Полисибру, один из умерших  - заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко.  В Минздраве подтвердили, что причиной смерти доктора явился COVID -19.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии умерло 25 человек, у которых был диагностирован коронавирус. В 15 случаях смерть наступила от COVID-19, в 8 случаях – из-за иных причин, 2 -  находятся на экспертизе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка.

В 263 случаях у больных наблюдается внебольничная пневмония, в 508  - ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. На данный момент тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей).

По данным Оперштаба, на 5 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3174 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 25994 человек. всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115606 человек.

Напомним, в предыдущие сутки в Алтайском крае было зарегистрировано 69 случаев коронавируса, сутками ранее  - 81.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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