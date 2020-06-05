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В Барнауле вновь начата уличная дезинфекция

Новости
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По информации городского портала, сегодня 5 июня, в Барнауле начат новый цикл дезинфекции.  В краевой столице повторно  продезинфицируют подземные пешеходные переходы и остановки.  Всего планируется обработать 3 перехода и  626 остановочных площадок города.

Все работы будут проведены до 7 июня.   По информации официального сайта Барнаула, работы проводятся по рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю с целью снижения риска инфицирования горожан и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним. первый цикл  уличной дезинфекции был проведен в  апреле.  Тогда обработке подверглись места массового пребывания людей, остановки общественного транспорта, основные транспортные магистрали, места с расположением социально значимых объектов.

Власти Барнаула приступили к масштабной дезинфекции городских улиц - фоторепортаж

Власти Барнаула приступили к масштабной дезинфекции городских улиц - фоторепортаж

Новости

Фоторепортаж

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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