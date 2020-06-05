В Барнауле вновь начата уличная дезинфекция

Новости 05.06.2020 12:30 1533

По информации городского портала, сегодня 5 июня, в Барнауле начат новый цикл дезинфекции. В краевой столице повторно продезинфицируют подземные пешеходные переходы и остановки. Всего планируется обработать 3 перехода и 626 остановочных площадок города.

Все работы будут проведены до 7 июня. По информации официального сайта Барнаула, работы проводятся по рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю с целью снижения риска инфицирования горожан и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним. первый цикл уличной дезинфекции был проведен в апреле. Тогда обработке подверглись места массового пребывания людей, остановки общественного транспорта, основные транспортные магистрали, места с расположением социально значимых объектов.