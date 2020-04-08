Алтайские антимонопольщики проверяют торговую сеть «Ярче!»

В Алтайское УФАС обратился некий гражданин, обративший внимание на рекламный баннер на фасаде одного из магазинов сети «Ярче!».
«Выращиваем, производим, продаем. Отличное качество! Лучшие цены! Каждый день 200 мега-выгодных акций», – так выглядел размещенный на баннере текст.
По предварительной оценке антимонопольщиков, данная реклама содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе». Согласно ему, необходимо обязательно указывать конкретные характеристики и параметры сравнения, позволяющие сделать вывод о преимуществе своего предложения. Также этот критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами, например маркетинговым исследованием, опросом или экспертным мнением.
В настоящее время заявленная в рекламе гарантия «лучших цен» проверяется на достоверность и соответствие федеральному законодательству. Антимонопольной комиссии предстоит выяснить, действительно ли торговая сеть предлагает «лучшие цены» или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов.
УФАС по Алтайскому краю назвала законным повышение цен на лимоны в Барнауле