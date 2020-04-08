Алтайские антимонопольщики проверяют торговую сеть «Ярче!»

Новости 05.06.2020 11:50 581

В Алтайское УФАС обратился некий гражданин, обративший внимание на рекламный баннер на фасаде одного из магазинов сети «Ярче!».

«Выращиваем, производим, продаем. Отличное качество! Лучшие цены! Каждый день 200 мега-выгодных акций», – так выглядел размещенный на баннере текст.

По предварительной оценке антимонопольщиков, данная реклама содержит признаки нарушения Федерального закона «О рекламе». Согласно ему, необходимо обязательно указывать конкретные характеристики и параметры сравнения, позволяющие сделать вывод о преимуществе своего предложения. Также этот критерий должен быть достоверным и подтверждаться объективными доказательствами, например маркетинговым исследованием, опросом или экспертным мнением.

В настоящее время заявленная в рекламе гарантия «лучших цен» проверяется на достоверность и соответствие федеральному законодательству. Антимонопольной комиссии предстоит выяснить, действительно ли торговая сеть предлагает «лучшие цены» или данная фраза используется лишь для привлечения внимания клиентов.

Заседание комиссии назначено на 25 июня.