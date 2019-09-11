Путин поручил завершить газификацию и подключать граждан бесплатно

Новости 05.06.2020 11:15 703

Президент РФ Владимир Путин поручил «Газпрому» и органам власти сформировать источники финансирования, чтобы граждане могли подключаться к газораспределительным сетям не за свой счет. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Газпром» ранее обращал внимание федеральных властей на то, что регионы не выполняют своих обязательств по газификации. Из-за этого созданные магистральные газопроводы простаивают. Новые потребители не могут к ним подключиться, поскольку сети низкого давления муниципальными властями не строятся. В связи с этим, в мае Минэнерго РФ предложило передать право подключения потребителей «Газпрому».

Сложность заключалась в том, что на это дополнительно потребуется около 150 млрд рублей в год (200 млрд вместо нынешних 50–60), но Минфин отказался выделять деньги, указав, что это – полномочия регионов. При этом, по оценкам аналитиков, если переложить нагрузку на население и промпредприятия, тариф вырастет на 10-15%, а если – только на промышленность, то он увеличится на 15-20%. Такая цена может сделать продукцию «Газпрома» неконкурентоспособной.

Изысканием источников финансирования, не создающих нагрузку на граждан, и обеспечением исполнения прочих поручений президента займется рабочая группа во главе с Игорем Сечиным.

Владимир Путин также поручил:

Завершить газификацию к 2024 году и 2030 году;

Заключить договор на поставку газа, подключение и техобслуживание оборудования с использованием структур «единого окна» и МФЦ;

Изменить порядок формирования топливно-энергетических балансов с учетом прогноза потребности населения в газе и альтернативных источниках энергии;

Внести изменения в законодательство для упрощения процедур проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта газопроводов и газораспределительных сетей.