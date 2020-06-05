Романенко, Молотов и Прусакова стали самыми медийными депутатами в мае

Рейтинги 05.06.2020 10:20 1690

Десятка самых упоминаемых депутатов Алтайского Заксобрания в мае обновилась, и, несмотря на то, что самым медийным вновь стал спикер парламента Александр Романенко, остальные позиции заняли «новые» лица.

Александр Романенко в мае набрал 69 упоминаний, это меньше, чем у него было в апреле, но все равно значительно больше, чем у других депутатов. Публикации связаны с Днем Победы, доходами, а также отчетом губернатора, который состоялся в конце месяца.

Вторую строчку занимает эсер Александр Молотов. Его яркие цитаты с отчета губернатора разошлись во многих краевых СМИ. Также упоминания депутата связаны с новым составом Общественной палаты края, который был окончательно сформирован в этом месяце. Молотов активно комментировал эту тему.

На третьем месте лидер коммунистов Мария Прусакова. Она традиционно часто выступает в СМИ, так было и в мае. Прусакову много цитировали в репортажах с отчета губернатора.

В мае в списке нет депутатов с «нулевым» рейтингом. В основном, это благодаря декларациям о доходах депутатов, которые были опубликованы в начале месяца.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Места остальных депутатов, не вошедших в первую десятку рейтинга. расположились следующим образом:

11. Николай Бушков (ЕР) - (12 упоминаний)

11. Ирина Солнцева (ЕР) - (12 упоминаний)

12. Евгений Лямин (ЕР) - (11 упоминаний)

13. Василий Железовский (СР) -(10 упоминаний)

14. Татьяна Ильюченко (ЕР) - (9 упоминаний)

14. Сергей Серов (ЕР) - (9 упоминаний)

15. Анатолий Вытоптов (ЕР) - (8 упоминаний)

15. Александр Демин (ЕР) - (8 упоминаний)

16. Сергей Бенслер (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Юрий Кайро (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Алексей Кривенко (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Сергей Сивец (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Александр Траутвейн (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Владимир Устинов (ЕР) - (7 упоминаний)

16. Сергей Шабанов (ЕР) - (7упоминаний)

16. Ирина Шудра (ЛДПР) - (7 упоминаний)

17. Оксана Абрамова (ЛДПР) - (6 упоминаний)

17. Николай Данилин (ЕР) - (6 упоминаний)

17. Всеволод Кондратьев (ЕР) - (6 упоминаний)

17. Игорь Пляко (ЕР) - (6 упоминаний)

17. Андрей Секрета (ЛДПР) - (6 упоминаний)

17. Вадим Смагин (ЕР) - (6 упоминаний)

17. Людмила Суслова (СР) - (6 упоминаний)

17. Виталий Щербаков (ЕР) - (6 упоминаний)

17. Николай Якушев (ЕР) - (6 упоминаний)

18. Олег Кравченко (КПРФ) - (5 упоминаний)

18. Альберт Лунев (ЕР) - (5 упоминаний)

18. Алексей Найден (ЕР) - (5 упоминаний)

18. Анатолий Суворов (ЕР) - (5 упоминаний)

18. Павел Шумихин (ЕР) - (5 упоминаний)

19. Александр Балушкин (ЕР) - (4 упоминания)

19. Евгения Боровикова (ЛДПР) - (4 упоминания)

19. Денис Голобородько (ЕР) - (4 упоминания)

19. Ирина Журавлева (ЛДПР) - (4 упоминания)

19. Игорь Панарин (ЕР) - (4 упоминания)

19. Владимир Попов (КПРФ) - (4 упоминания)

19. Павел Рего (ЛДПР) - (4 упоминания)

19. Андрей Сартаков (КПРФ) - (4 упоминания)

19. Максим Степин (ЕР) - (4 упоминания)

19. Максим Талдыкин (КПРФ) - (4 упоминания)

19. Андрей Хмурович (ЕР) - (4 упоминания)

19. Наталья Цепенко (ЕР) - (4 упоминания)

20. Андрей Абрамов (ЕР) - (3 упоминания)

20. Юрий Астанчик (КПРФ) - (3 упоминания)

20. Иван Диркс (ЕР) - (3 упоминания)

20. Иван Дубинин (ЛДПР) - (3 упоминания)

20. Михаил Никишанин (СР) - (3 упоминания)

20. Андрей Осипов (ЕР) - (3 упоминания)

20. Вячеслав Початов (КПРФ) - (3 упоминания)

20. Дмитрий Степурко (ЛДПР) - (3 упоминания)

21. Александр Николайчик (СР) - (2 упоминания)

22. Александр Лазарев (ЕР) - (1 упоминание)

22. Владимир Репкин (ЕР) - (1 упоминание)

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

Подсчет производится с помощью новостных агрегаторов Яндекс и Google.