Власти и Следком отреагировали на избиение ребенка в Камне-на-Оби

Новости 05.06.2020 9:25 1793

В сети появилось видео, где несколько подростков избивают сверстника. На записи видно, как подростки по очереди бьют пострадавшего руками и ногами. Видео обрывается на моменте удара ногой третьего участника избиений. Об этом сообщают «Каменские известия».

Выяснилось, что пострадавшим является 13-летний подросток. Его госпитализировали в Каменскую ЦРБ. Его опекун сообщила, что у мальчика сотрясение головного мозга и отбиты почки, из-за чего с ними сейчас возникли проблемы.

Избиение произошло во вторник вечером, 2 июня. Как говорит опекун мальчика, далеко не все попало на видео. Лежащего мальчика «добивали» под забором, пока эту картину не увидела соседка, она и отогнала от него безжалостную «свору».

Опекун воспитывает Ивана с четырех лет. Она утверждает, что ее ребенок умеет постоять за себя, но толпе ничего противопоставить не смог. Когда пришел домой, то тайком отмылся в бане – смыл грязь и кровь. Никаких жалоб от него не было. Только на следующий день она заметила на нем сильнейшие отеки. Сразу вызвала полицию, ребенка положили в больницу.

«Выяснилось, били совершенно незнакомые ему ребята. Подошли поздороваться, когда он сидел на камне рядом с домом, коз пас. Он думал, познакомиться хотят, но когда крепкое рукопожатие не разжалось и прилетел первый удар, мальчишка понял, что дело плохо. Однако не сопротивлялся и не грубил. Лишь пытался закрыть лицо».

Женщина цитирует инспектора ПДН, которая сказала ей, что несовершеннолетним обидчикам ничего не будет. Максимум их родителей приговорят к штрафу.

«Это разве нормально? Они же снова вернутся. Я думаю, мой Дима не единственная жертва этих “отморозков”. В 500 рублей оценили здоровье моего ребенка? Да я бы лучше сама заплатила и гораздо больше, только чтобы они лежали на больничной койке сейчас, а не мой сын».

После публикации видео и появлении ряда материалов в СМИ на эту тему, отреагировал Следственный комитет России по Алтайскому краю.

«По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю организована доследственная проверка», - говорится в официальном тексте СК.

На эту историю также отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.

«Я связалась с главным врачом Каменской городской больницы и уточнила состояние здоровья ребенка. Состояние средней степени тяжести. Ребенок с травмами, находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб. С опекуном мальчика пообщалась, уточнила обстоятельства произошедшего, предложила помощь», - сказала Казанцева.

По ее информации, некоторые из избивавших состоят на профилактическом учете. В понедельник Казанцева вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой поедет в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте.