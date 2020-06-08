Для любителей. Минспорт ответил на критику Сергея Шубенкова

Новости 05.06.2020 9:10 526

В Минспорта Алтайского края пояснили, что дорожки, по поводу которых возникли претензии у известного легкоатлета Сергея Шубенкова действительно не предназначены для профессионального спорта. Напомним, ранее спортсмен высказался относительно качества новых беговых дорожках на стадионе «Динамо»

"Проект "Спорт – норма жизни" рассчитан на массовый спорт. Дорожки были поставлены по этому проекту. Всем нормам для занятий любителей здорового образа жизни они соответствуют. Замерили толщину покрытия, она составляет 11,6 мм. Это соответствует техническому заданию, которое утвердило Министерство спорта России", приводит ответ издания ТОЛК.

Ведомство уточнило, что на этих дорожках стадиона "Динамо" будут заниматься воспитанники Алтайского училища олимпийского резерва, краевых и муниципальных спортивных школ, барнаульских вузов.

С учетом проведения тренировок обещают отвести время для занятий спортом любителям здорового образа жизни. по информации из спортивного общества, вопрос предоставления времени для свободного посещения там прорабатывается.