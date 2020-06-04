В Алтайском крае умер врач, у которого был диагностирован коронавирус

Новости 04.06.2020 20:50 4715

оперштаб Алтайского края сообщил о смерти 24-го пациента с коронавирусной инфекцией.

Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы N5.

Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине.Точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований, уточнил оперштаб.

Губернатор Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Сергея Ходоренко.

Справка: С 1983 года Сергей Ходоренко работал фельдшером скорой помощи, С 1986 по 1999 год трудился анестезиологом-реаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1999 году его возглавил. Также в его биографии — работа в Диагностическом центре Алтайского края, руководство Новоалтайской городской больницей. Последним местом его работы стал онкологический диспансер. как отметили в Минздраве Алтайского края, в любой должности он оставался практикующим реаниматологом-анестезиологом.

Редакция Политсибру выражает соболезнования родным и близким доктора.