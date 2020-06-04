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В Алтайском крае умер врач, у которого был диагностирован коронавирус

Новости
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оперштаб Алтайского края  сообщил о смерти 24-го пациента с коронавирусной инфекцией.

Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Анатольевич Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы N5.

Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине.Точная причина смерти будет  установлена только после паталогоанатомических исследований, уточнил оперштаб.

Губернатор Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Сергея Ходоренко.

Справка: С 1983 года Сергей Ходоренко работал фельдшером скорой помощи, С 1986 по 1999 год трудился анестезиологом-реаниматологом в отделении анестезиологии и реанимации  Алтайского краевого онкологического диспансера. В 1999 году его возглавил. Также в его биографии — работа в Диагностическом центре Алтайского края, руководство Новоалтайской городской больницей. Последним местом его работы стал  онкологический диспансер.  как отметили в Минздраве Алтайского края,  в любой должности он оставался практикующим  реаниматологом-анестезиологом.

Редакция Политсибру  выражает соболезнования родным и близким доктора.

Автор: Политсиб.ру

Фото: МК на Алтае

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Иваныч

Прощай, Сергей Анатольевич. Жаль, что уходят такие люди...

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