В Алтайском крае демонстрируется один из самых низких показателей смертности от COVID по СФО

Новости 04.06.2020 19:00 2174

Алтайский край продолжает оставаться в тройке регионов Сибирского федерального округа с самыми низкими показателями летальности от коронавируса. Об этом сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Ведомство подготовило данные на четверг, 4 июня, по летальности от COVID-19 в процентном соотношении от числа выявленных случаев.По итогам недели Алтайский край остался на третьей позиции в рейтинге регионов СФО с самыми низкими показателями летальности. На текущий момент этот показатель составляет 0,56%, на 0,05% меньше, чем на предыдущей неделе. Всего в регионе подтверждено 12 летальных исходов от коронавируса.Меньший процент летальности в Сибири продемонстрировали два региона: Республика Тыва – 0,15% и Республика Алтай, где с начала эпидемии не было ни одного смертельного случая от COVID-19.

А вот лидером рейтинга Сибири по итогам минувшей недели остается Томская область (1,38%). Омская область заняла второе место (1,17%), а Новосибирская область - третье (1,12%).В России процент летальности составляет 1,22%. Это выше, чем в среднем по СФО, где тот же показатель демонстрирует 0,87% летальных исходов.Всего с начала пандемии по СФО подтверждено 157 летальных случаев от коронавируса, 18 из них приходятся на Омскую область, 36 - на Новосибирскую и 46 – на Красноярский край.

Напомним, что из более двух тысяч зарегистрированных случаев коронавируса в Алтайском крае, было зафиксировано 23 факта смерти.