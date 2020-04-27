Сколько туристов хотят поехать на Алтай после снятия ограничений?

Новости 04.06.2020 18:30 890

В Алтайском крае по-прежнему действуют продленные ранее ограничения на деятельность санаториев, баз отдыха, кемпингов и т. п. Для санаториев срок ограничений истекает 8 июня. При этом, из-за пандемии коронавируса многие россияне отказываются от планов на отдых за границей и больше внимания уделяют внутрироссийским направлениям.

Так, по данным опроса, проводившегося сервисом Яндекс.Путешествия в конце мая 2020 года (участвовало около 5 тысяч человек), 65% респондентов хотели бы провести летний отпуск в России, а 32% из тех, кто хочет отдохнуть за рубежом, готовы воспользоваться российскими курортами, если границы летом так и не откроют.

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году:

Сочи и курорты Краснодарского края Крым Санкт-Петербург Байкал Алтай

РБК, тем временем, опубликовал данные опроса, проведенного «Раффайзенбанком» с 25 мая по 2 июня (участвовало более 2 тысяч респондентов из 7 крупных городов России). Согласно его результатам, 57% россиян планируют провести свой отпуск на Родине. При этом, Алтай или Байкал готовы выбрать 27% из них, хотя большая часть (53%) предпочитает черноморские курорты.

Между тем, ранее сообщалось, что желающие проникают на Алтай, невзирая на действие ограничений. Некоторые турбазы даже сообщали о том, что все места на них уже заняты.