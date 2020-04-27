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Сколько туристов хотят поехать на Алтай после снятия ограничений?

Новости
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В Алтайском крае по-прежнему действуют продленные ранее ограничения на деятельность санаториев, баз отдыха, кемпингов и т. п. Для санаториев срок ограничений истекает 8 июня. При этом, из-за пандемии коронавируса многие россияне отказываются от планов на отдых за границей и больше внимания уделяют внутрироссийским направлениям.

Так, по данным опроса, проводившегося сервисом Яндекс.Путешествия в конце мая 2020 года (участвовало около 5 тысяч человек), 65% респондентов хотели бы провести летний отпуск в России, а 32% из тех, кто хочет отдохнуть за рубежом, готовы воспользоваться российскими курортами, если границы летом так и не откроют.

Топ-5 направлений для летнего отдыха в России в 2020 году:

  1. Сочи и курорты Краснодарского края
  2. Крым
  3. Санкт-Петербург
  4. Байкал
  5. Алтай

РБК, тем временем, опубликовал данные опроса, проведенного «Раффайзенбанком» с 25 мая по 2 июня (участвовало более 2 тысяч респондентов из 7 крупных городов России). Согласно его результатам, 57% россиян планируют провести свой отпуск на Родине. При этом, Алтай или Байкал готовы выбрать 27% из них, хотя большая часть (53%) предпочитает черноморские курорты.

Между тем, ранее сообщалось, что желающие проникают на Алтай, невзирая на действие ограничений. Некоторые турбазы даже сообщали о том, что все места на них уже заняты.

«Мест нет, все занято». Как турбазы Республики Алтай соблюдают «самоизоляцию»

«Мест нет, все занято». Как турбазы Республики Алтай соблюдают «самоизоляцию»

Новости

Как турбазы Республики Алтай соблюдают «самоизоляцию»

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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