В Минстрое уверены, что Славгород не повторит судьбу Ярового этой зимой

Новости 04.06.2020 16:44 1923

Рабочая группа правительства Алтайского края, прибывшая в Славгород для обеспечения стабильной жизнедеятельности города, рассмотрела вопрос его подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Определенные риски в подготовке к зиме мы видим, они связаны с экономическим положением теплоснабжающего предприятия, инициирована процедура банкротства по неисполнению обязательств по оплате кредиторской задолженности. Тем не менее механизм стабильного прохождения отопительного сезона проработан, уверен, что проблем не будет. В случае необходимости край окажет всю необходимую поддержку», - заявил глава Минстроя Иван Гилев.

Подготовка Славгорода к зиме уже началась. Будет задействовано 16 котельных, 74 км тепловых сетей, и 178 км – водопроводных. Также потребуется замена двух котлоагрегатов. На капитальный ремонт объектов тепло- и водоснабжения краевой бюджет направил 66,2 млн рублей. К осени в Славгороде должен быть сформирован нормативный 45-суточный запас топлива в размере 15 тысяч тонн.

Важность подготовки к отопительному сезону сложно переоценить. Ближайший сосед Славгорода – город Яровое, расположенный всего в 10 км – до сих пор живет в режиме ЧС из-за проблем с городской ТЭЦ. Это неоднократно освещалось региональными СМИ, в том числе, «Политсибру». Остается надеяться, что Славгород судьбу Ярового не повторит.