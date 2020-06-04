Зачем барнаульский архитектор разыскивает вдову экс-директора БМК?

Новости 04.06.2020 15:32 2058

Барнаульский архитектор Александр Деринг попросил горожан о помощи в поиске архивных материалов для реставрации Поликлиники №2 на проспекте Калинина, 16. Об этом он сообщил в своем facebook.

«Друзья! Наше проектное бюро приступает к работе над реставрацией одного из немногих сохранившихся памятников культурного наследия 30-50 годов - Поликлиники №2 по пр. Калинина, 16. Когда-то она ведомственно принадлежала Барнаульскому Меланжевому комбинату. В 2018 году во время поиска архивных материалов, новое руководство сообщило что все материалы по истории забрал бывший директор БМК. Он умер и материалы остались у вдовы. Если кто имеет информацию об этом и о вдове, ее контактах, были бы вам признательны. Будем признательны за предоставленные фотоматериалы, если ими располагаете!», – гласит текст опубликованного архитектором объявления.

На момент подготовки материала информация не найдена.

Предыдущие попытки реставрации

В 2019 году тендер на реставрацию поликлиники пыталось выиграть пермское ООО «Наследие», однако его заявка была признана не соответствующей требованиям аукциона. В ней отсутствовали документы, подтверждающие опыт проектирования объектов здравоохранения и выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия.



Известно также, что ранее ООО «Наследие» ремонтировало кровлю Национального музыкально-драматического театра Коми (объект культурного наследия регионального значения 1950-х годов). Указывалось, что из-за допущенных при этом нарушений театр не мог открыться.

Кроме того, власти безуспешно пытаются продать за 1 рубль заброшенное здание на Калинина, 24, служившее одним из корпусов Поликлиники №2. Его выставляли на торги неоднократно, однако желающих приобрести довоенную поликлинику так и не нашлось.

Вероятно, это связано с тем, что новому собственнику придется за свой счет проводить реставрацию объекта, пребывающего в крайне плачевном состоянии. Подробнее ознакомиться с историей и проектом восстановления поликлиники можно по ссылке ниже.