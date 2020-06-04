Пошли на спад? В Алтайском крае подверждено 69 случаев инфицирования коронавирусом и еще одна смерть

Новости 04.06.2020 14:40 2550

Традиционно – основная масса инфицированных выявлена в Барнауле – 48 человек. В Бийске подтверждено 5 случаев, Алейске, Славгороде, Павловском и Кулундинском районах по 2, Камне-на-Оби, Новоалтайске, Змеиногорском, Поспелихинском, Благовещенском, Ребрихинском, Волчихинском и Первомайском районах - по одному заболевшему.

Таким образом общее число инфицированных в Алтайском крае, по данным оперштаба, достигло 2135 человек, из них 202 ребенка. К этому моменту 861 человек выздоровел, в том числе 21 за минувшие сутки. Как отмечает оперштаб. Все 200 сотрудников Карболихинского рудника – выздоровели. В 261 случае заболевание протекает в форме пневмонии, у 490 человек – как ОРВИ, в 1384 случаях отмечено бессимптомное течение. 48 пациентов лечебных учреждений находится в тяжелом состоянии, из них 20 подключены к аппаратам ИВЛ.

На сегодняшний день потверждена еще одна смерть пациента с коронавирусом. Таким образом в регионе за весь период умерли 23 человека. Из них в 13 случаях подтверждено, что смерть наступила от COVID-19, в 8 случаях обнаружены иные причины смерти, 2 - находятся на экспертизе.

На 4 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3244 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 25368 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 111816 человек.

Напомним, на 3 июня число вновь выявленных пациентов с коронавирусом было 81.