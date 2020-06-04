Власти раскрыли детали и «стоимость» голосования за поправки в Конституцию на Алтае

Новости 04.06.2020 15:00 2070

О процессе голосования за поправки в Конституцию, которое назначено на 1 июля, финансовой стороне вопроса, подведении итогов и других моментах рассказала председатель Избиркома Алтайского края Ирина Акимова. Онлайн-конференция состоялась в четверг, 4 июня.

Как будет организована процедура голосования в Алтайском крае?

Акимова призналась, что в текущих условиях голосование будет несколько отличаться. Процесс будет организован в соответствии со всеми требованиями санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

«Это и масочный режим абсолютно для всех, и соблюдение всех правил дезинфекции. Также будут использованы защитные экраны для членов УИК. Можно пользоваться своими пишущими ручками, но на участках для каждого будет заготовлена одноразовая ручка. Это поспособствует минимизации контактов с потенциально опасными поверхностями», - сказала Акимова.

Кроме того, с 25 июня по 1 июля жители края смогут проголосовать на так называемых придомовых территориях, различных мобильных палатках. Тема прорабатывается с учетом сегодняшних рекомендаций.

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Сколько денег?

Финансирование процедур связанных с проведением общероссийского голосования осуществляется из федерального бюджета. Еще в марте прошлого года Центризбирком России направил Избиркому Алтайского края 261 323 600 рублей.

«Примерно столько же переводилось на предыдущие избирательные кампании. На данные средства будет подготовлена вся материальная база для всех избирательных участков для того, чтобы были созданы все необходимые условия для голосования. В течение предыдущих полутора месяцев никакие подготовительные мероприятия не осуществлялись по причине отсутствия точной даты, поэтому все средства сейчас находятся в нашем распоряжении. Сегодня финансовые операции возобновлены. Меры безопасности для членов избирательных комиссий будут профинансированы отдельно из бюджета России», - объяснила Ирина Акимова.

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Методы привлечения

По словам Акимовой, в текущем году из-за угрозы распространения коронавируса день голосования будет проведен без каких-то дополнительных мероприятий, праздников и прочих элементов тестного взаимодействия граждан.

«Для привлечения к голосованию 1 июля будут использованы только дистанционные средства. Привлекать к голосованию будут по средствам привлечения СМИ, телевидения, без проведения массовых мероприятий. Однако, мы понимаем, что ситуация с пандемией меняется, поэтому нужно проявить чуткость и внимательно следить за обстановкой».

Когда станут известны результаты?

В день голосования, 1 июля, все комиссии будут работать в стандартном режиме: с 8 утра до 20 вечера.

«Думаю, что на следующий день, 2 июля, согласно календарному плану, будут установлены итоги всероссийского голосования».

Меры безопасности

Для членов избирательных комиссий будут проведены бесплатные тесты на коронавирусную инфекцию.

«Будем предпринимать все усилия для того, чтобы поход на избирательные участки был таким же безопасным, как нахождение дома. Для этого мы постоянно мониторим ситуацию и взаимодействуем с органами власти. Все меры безопасности будут максимально предусмотрены и обеспечены», - отметила председатель Центризбиркома Алтайского края.

Напомним, что политологи прогнозируют низкую явку в Алтайском крае, который был отнесен к списку из 13 регионов со сложной эпидобстановкой. Отметим, что 3 июня число зафиксированных случаев в Алтайском крае превысило 2 тысячи, а число смертей достигло 22 случав.