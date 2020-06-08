Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» помогают жителям Заринска

Новости 04.06.2020 13:26 637

Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - обеспечивает наборами с продуктами и предметами первой необходимости нуждающихся жителей Заринска в период распространения COVID-19. Более 380 наборов передают через управление социальной защиты населения города.

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» выделил более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса. Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 70 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Денежную помощь также получат семьи, где воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители. Поддержка будет реализована через социального партнера Группы НЛМК – благотворительный фонд «Милосердие».

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам - бывшим работникам предприятия - доставляют более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

«Нашу благотворительную акцию мы проводим в период сложной эпидемиологической обстановки в регионе. Мы поддерживаем наши многодетные семьи, детей, ветеранов Алтай-Кокса, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Но мы хотим помочь и жителям города, которые в этом нуждаются. Для нас это очень важно – поддержать семьи, которые столкнулись с трудностями, в виде адресной помощи».

Ранее Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, а также администрации города в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства.