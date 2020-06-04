В «Алтайкрайэнерго» ответили на претензии алтайских справедливороссов об ограничении подачи электроэнергии в Белокурихе.

Новости 04.06.2020 12:35 2228

Напомним. на сессии АКЗС руководитель фракции «СР» Александр Молотов рассказал, что к ним обратились жители Белокурихи, которых энергетики предупредили об ограничении подачи электричества из-за долгов.

«Вроде все говорим о взаимной поддержке в это непростое время, но глядя на некоторые компании, понимаешь, что кому-то война, а кому-то, как говорится – мать родная» - эмоционально прокомментировал случай депутат.

Однако ситуация оказалась сложнее. Как сообщает ТОЛК со ссылкой на «Алтайкрайэнерго», предписание выдано не физическому лицу, а предпринимателю. На юридические лица и индивидуальных предпринимателей постановление правительства РФ, на которое ссылаются справедливороссы, не распространяется:

"А также на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, что хорошо известно дипломированным юристам из данной политической партии", – сообщили приводит ответ энергетиков портал.

По данным компании, участок, о котором идет речь, используется физическим лицом для предпринимательской деятельности. Там находится гостиничный комплекс: три благоустроенных дома, баня, терраса.

Как подчеркнули в "Алтайкрайэнерго", эсэры возмутились, что компания якобы угрожала отключить электроэнергию у частного лица, однако фактически по данному адресу размещена база отдыха.

При этом, согласно сведениям из Единого госреестра недвижимости, по этому адресу зарегистрирован единственный жилой дом площадью 26,2 кв. метров, что, отмечают в компании, явно не соответствует фактическому наличию на земельном участке гостиничных объектов.

Энергетики также обратили внимание на следующий момент: "Размещение людей в невведенных в эксплуатацию объектах недвижимости – это отдельные вопросы, которые, к сожалению, у партии "Справедливая Россия" не вызывают сомнений".

Задолженность по указанному адресу за электричество составила 43,3 тысячи рублей по что более чем в 43 раза превышает ежемесячное начисление бытовому потребителю Белокурихи.

В "Алтайкрайэнерго" резюмировали: "Полагаем, что усилия и забота партии "Справедливая Россия" в применении постановления правительства РФ № 424 от 02.04.2020 для указанного гостиничного комплекса бесценны, но малопродуктивны".