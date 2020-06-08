СГК публично отчиталась перед жителями о прохождении отопительного сезона

Новости 04.06.2020 11:55 589

Сибирская генерирующая компания подготовила для жителей Барнаула публичный отчет о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов. Любой барнаулец может узнать, на что расходуются полученные от потребителей средства, какие у энергетиков планы и что уже удалось сделать. В таком формате итоги компания подвела впервые.

В этом году отопительный сезон в Барнауле закончился на две недели раньше, чем в прошлом, а средняя температура оказалась на 2,2 градуса выше. Эти факторы повлияли на работу станций – тепловой энергии было отпущено на 6,6% меньше, по сравнению с отопительным периодом 2018-2019 годов.

Отключений стало меньше

Из отчета следует, что в прошедшем отопительном периоде был зафиксирован рост количества повреждений на квартальных тепловых сетях. Кроме высокой степени износа тепловых сетей, дефектов стало больше из-за присоединения к зоне ответственности СГК 225 км трубопроводов, которые до 23 декабря 2019 года были в муниципальной собственности.

В декабре 2019 года в рамках концессионного соглашения №2 с мэрией, СГК приняла на обслуживание 34 котельные и 225 км сетей.

Однако в ОЗП 2019-2020 годов количество отключений удалось сократить. С такими неудобствами столкнулось на 30% жителей меньше, чем за тот же период прошлого года.

Только одно повреждение прошедшей зимы энергетики смогли назвать резонансным. Оно случилось в ноябре около дома на ул. Ленина, 142. Тогда дефект был обнаружен на магистральном трубопроводе, эксплуатация которого превысила 35 лет. В условиях сильного мороза, ноябрь, согласно данным отчета, стал самым холодным месяцем ОЗП, над ликвидацией повреждения работали 18 человек. На полное устранение и стабилизацию температуры в отключенных объектах понадобилось 19 часов.

Несмотря на то, что повреждение высокой сложности было зафиксировано только одно, круглосуточно в Барнауле на дежурстве были 3 аварийные бригады, в дневную смену работали 35. Еще 34 бригады были готовы выйти на работу в случае необходимости.

Планы на лето

В Барнауле проверка труб на плотность и прочность в этом году пройдет в новом режиме. Чтобы жители города не испытывали неудобства в мае, когда температура еще не стала стабильно теплой, срок опрессовки перенесли на месяц, а срок отключения сократили на два дня.

С 15 по 22 июня гидравлические испытания пройдут в контуре ТЭЦ-2. Затем, с 23 июня по 6 июля там пройдут ремонты.

С 13 по 20 июля энергетики проверят трубопроводы по контуру ТЭЦ-3, а с 21 июля по 3 августа будут устранять найденные на них повреждения.

Из-за пандемии планы на ремонты менять не стали. Обновление теплосетей в Барнауле в этом году будет одним из самых масштабных среди городов присутствия компании. За лето энергетики планируют заменить 32 км теплосетей: 22 участка магистральных трубопроводов, 31 - внутриквартальных и 6 участков теплосетей горячего водоснабжение. На 53 тепловых пункта будет завезено новое оборудование (теплообменное и насосное).

«Сети циркуляции ГВС – это та беда, которая у нас уже давно, о которой мы начали серьезно говорить последние год-два. В этом году у нас начинает работать программа по восстановлению и кое-где даже строительству линий рециркуляции, чтобы модернизировать протяженные участки, на которых ночью вода остывает и утром течет из крана еле теплая. Эта программа рассчитана на три года, возможно, продолжится и впоследствии», – отметил во время презентации отчета Александр Гросс, директор Барнаульской теплосетевой компании в структуре СГК.

В таком объеме ремонтировать тепловые сети будут второй год подряд. Этот темп работы позволит приблизиться к нормативу ежегодной перекладки тепловых сетей – 3% от общей протяженности коммуникаций. Также за лето СГК проведет полную наладку теплоснабжающего оборудования поселка Южный, жители которого начали получать тепло от Барнаульской ТЭЦ-3 в самом разгаре отопительного сезона – в декабре.

В отчете для жителей Барнаула, опубликованном на веб-платформе, также можно найти информацию о проверках предприятий СГК надзорными органами, влиянии на экологию, экскурсиях и онлайн-сервисах для потребителей.