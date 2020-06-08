Сергей Белоусов: Облегчение импорта продуктов, содержащих соевый шрот, ослабит экспортный потенциал отечественных кормов

Новости 04.06.2020 11:20 799

3 июня в Совете Федерации обсудили вопросы совершенствования законодательства в сфере госрегулирования российского рынка продукции, содержащей соевый шрот. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель в Совете Федерации от законодательного органа государственной власти Алтайского края Сергей Белоусов.

Участники совещания обсудили текущую ситуацию на российском рынке соевого шрота и продукции, содержащей соевый шрот, прежде всего кормов, какие имеются перспективы, проблемы и пути их решения. Статистика показывает устойчивый рост производства соевого шрота в России за последние годы, но требуется подготовить предложения по закреплению этой положительной тенденции и ее дальнейшему развитию и конечно, исходить из необходимости приоритетного развития отечественного производства сои и ее переработки.

«В последние годы для ввоза соевого шрота в Россию нужно было получать государственную регистрацию. Поскольку пройти процедуру было непросто, это сдерживало импорт продукции и оказало значительный положительный эффект на отрасль. По оценкам экспертов, валовой сбор сои с 2001 года вырос более чем в 13 раз, до 4,65 млн т, а производство масла и шрота увеличилось в 20 раз до 720 тыс. т и 2,94 млн т соответственно. А вместе с тем доля кормов в себестоимости скота и птицы составляет около 70 процентов, а соевый шрот — значительную долю», — отметил сенатор.

По словам законодателя, после отмены в апреле текущего года государственной регистрации генетически модифицированных соевых бобов и шрота – основного источника белка для кормов участники рынка забили тревогу.

«Велика вероятность, что облегчение импорта разбалансирует сложившийся рынок, приведет к остановке инвестиционных проектов, репутационным рискам и как следствие утрате экспортного потенциала отечественной продукции. А главное, - уверен сенатор, - тут неоспоримо негативное влияние ГМО на животных и человека. В условиях пандемии и в постпандемический период этого никак нельзя допустить, ведь снижение собственных защитных сил организма особенно чревато серьёзными последствиями для здоровья».

В подкрепление своих слов сенатор напомнил о поручениях Президента РФ, касающихся ужесточения контроля за оборотом продуктов, содержащих компоненты, полученные из генетически модифицированных организмов, а также о новой Доктрине продовольственной безопасности, ключевые положения контрой не допускают ввоз на территорию Российской Федерации подобных организмов.

По итогам обсуждения будут подготовлены необходимые рекомендации для Правительства РФ, органов власти.