Власти сказали, почему мэром Славгорода назначен человек с судимостью

Новости 04.06.2020 9:50 3123

Делегация от правительства Алтайского края одобрила кандидатуру ранее отсидевшего с непогашенной судимостью Дмитрия Петракова на пост и.о. главы Славгорода. Издание «Банкфакс» пишет, что в беседе с представителями двух ветвей власти стало ясно, что других вариантов на данный момент быть не может.

Начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Юрий Проскурин дал понять, что исполнение обязанностей мэра можно возложить только на заместителей. Отметим, что Петраков до своего назначения занимал пост и.о. замглавы города.

Местные единороссы также уверены, что Петраков задержится на новом посту. Например, депутат Славгородского горсовета, лидер местного отделения «Единой России» Ольга Токмакова сказала, что пока альтернатива Петракову не рассматривается.

«Мы еще не рассматривали другие кандидатуры по назначению в связи с большой делегацией членов правительства, реготделения партии и АКЗС. Они ожидаются 4 июня. Весь акцент сейчас на рабочую встречу. Необходимо определить формат дальнейшей работы, поскольку предстоит отопительный сезон. После этого будем принимать дальнейшие решения. Я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, поскольку мы находимся еще на очень важном этапе - в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Сейчас резких движений делать точно не будем», - объяснила она.

Стоит отметить, что вопрос назначения и.о. главы Славгорода возможно будет рассмотрен на грядущей сессии Горсобрания, где также будет необходимо рассмотреть вопрос приостановления полномочий главы администрации города Сергея Горбунова, которого задержали за взятку.

Токмакова сказала, что пока непонятно, когда именно пройдет следующее заседание. Возможно, что решение будет принято совместно с большой делегацией краевых властей.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о криминальном прошлом нового и.о. мэра Славгорода Дмитрия Петракова, у которого обнаружили непогашенную судимость.