Жителям Алтайского края предлагают оценить сервисы портала «Госуслуги», цифровое ТВ и мобильную связь в регионе

Новости 04.06.2020 9:03 651

Министерством цифрового развития и связи Алтайского края запущены онлайн-опросы, которые помогут оценить удовлетворенность жителей нашего региона, уровнем развития и качеством таких направлений ИТ-сферы, как мобильная связь, цифровое эфирное телевидение, а также предоставление услуг в электронной форме на портале «Госуслуги» в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Опросные формы опубликованы в «Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края».

Голосование открыто до 25 июня 2020 года включительно. В анкетировании могут принять участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА (пароль для входа в Госуслуги).