Жителям Алтайского края предлагают оценить сервисы портала «Госуслуги», цифровое ТВ и мобильную связь в регионе

Министерством цифрового развития и связи Алтайского края запущены онлайн-опросы, которые помогут оценить удовлетворенность жителей нашего региона, уровнем развития и качеством таких направлений ИТ-сферы, как мобильная связь, цифровое эфирное телевидение, а также предоставление услуг в электронной форме на портале «Госуслуги» в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Опросные формы опубликованы в «Системе голосования по вопросам социально-экономического развития Алтайского края».
Голосование открыто до 25 июня 2020 года включительно. В анкетировании могут принять участие респонденты, достигшие 14-летнего возраста, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА (пароль для входа в Госуслуги).
«Учёт мнения граждан является важнейшим принципом работы органов государственной власти при принятии решений по актуальным вопросам своей деятельности. Опубликованные опросные формы содержат перечень вопросов, ответы на которые позволят нам определить качество и уровень взаимодействия населения с цифровыми сервисами и услугами. Полученные результаты анкетирования будут приняты во внимание для повышения эффективности функционирования данных направлений», - отметили в Минсвязи Алтайского края.