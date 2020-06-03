Из банальностей состоит наша жизнь. О чем рассказал алтайский губернатор журналистам

Новости 03.06.2020 19:00 2901

Губернатор Алтайского каря Виктор Томенко 3 июня провел пресс-конференцию онлайн, во время которой ответил на вопросы представителей СМИ. Трансляция продолжалась два часа, за это время он успел ответить на несколько блоков вопросов.

Обстоятельства, факторы и факты

Это то, что характеризует ситуацию с пандемией в Алтайском крае сегодня. Губернатор пояснил что ситуация и сейчас после выявления большого количества случаев коронавируса в крае продолжает оставаться управляемой.

«Те показатели которые позволяют говорить об управляемости – объем тестирования. У нас проводится около 3-3,5 тысяч тестов в сутки, а для того чтобы можно было говорить о послаблении мер, необходимо проводить 110 тестов на 100 тысяч населения. То есть в нашей ситуации необходимо в сутки делать не менее 2,5 тысяч. Мы этот показатель давно перешагнули. Запас коек у нас тоже есть. Летальность как официальный формальный показатель, у нас на небольшом уровне», - пояснил губернатор.

Он пояснил, как оперштаб оценивает прирост пациентов с коронавирусом в регионе: для этого нужно количество выявленных за последние 4 дня поделить на количество случаев коронавируса в предыдущие 4 дня соотношение меньше 1 – возможность к первым шагам поэтапного снижения ограничительных мер в регионе.

Очередную возможность будут оценивать на заседании оперштаба в пятницу. «Может быть пойдем по этому пути», - осторожно пообещал Томенко

Он также пояснил, что прежнее заявление об устойчивом выявлении менее 40 случаев ежедневно также следует рассматривать с новой точки зрения. Теперь региону требуется ежедневно выявлять коронавирусные случаи на уровне 65 человек и меньше, чтобы можно было приступить к смягчению ограничений.

Кстати, по словам губернатора, жестких мер по принуждению к исполнению «антикоронавирусных» Указов с использованием силовых мер изначально не предусматривалось. Целью было - определить поведение людей и структур в условиях пандемии. Власти надеялись на ответственность населения. В итоге коллапса, по оценке губернатора, не произошло, а вся совокупность мер – свои результаты дала.

Кстати прозвучал ответ и на достаточно распространенное мнение о том, что жесткие ограничения были введены в момент, когда выявленных случаев коронавируса на территории региона было мало. Послабления начались, когда таких было подтверждено порядка пятисот таких случаев.

«А сколько было выздоровевших в тот, момент, когда их было пятьсот? Вопрос же не в том сколько их выявлено всего. А сколько подтверждалось таких случаев ежедневно, как выявлялись заболевшие и в каком состоянии – кто-то больной, кто-то без клинических проявлений и симтомов и до конца его лечения они так и не проявились <...> Ориентироваться на одну только цифру без учета заболевших и их состояния и кто вылечился, - не совсем правильно<...> Большая совокупность обстоятельств, факторов и фактов оперативным штабом <…>сегодня оценивается для того, чтоб еще что-то подкрутить (в смысле усилить меры) или что-либо отпустить<…> Поэтому я такую простую установку не принимаю», - уточнил Виктор Томенко.

Дело техники

Губернатор коснулся вопросов относительно претензий краевой Счетной палаты. В частности, в докладе была обозначена сумма неэффективно используемых средств – 1,7 млрд рублей. По словам губернатра. Несмотря на то, что сумма звучит впечатляюще, речь идет о технических нарушениях технического характера при подготовке документов.

«Несмотря на техническую природу недочетов, это вещи важные и им все равно нужно уделять внимание», - пояснил он.

Также губернатор рассказал что провел встречу с главой региональной счетной палаты и обсудил, «что можно предпринять, чтобы ситуация нормализовалась».

«Особо вопиющих нарушений граничащих с преступлениями серьезного уровня, я бы не выделил. Поэтому работа носит планомерный характер <…> Мы заинтересованы, чтобы прийти к единой системе формирования учета и отчетности, а также хода расходования средств», - рассказал губернатор.

Выплаты социальные и не только

В Алтайский край поступит дополнительно около 9 млрд рублей, предназначенные на прямые социальные выплаты. Это на 30-40% увеличит объем прямых социальных расходов, которые первоначально предполагались на 2020 год. Напомним, по итогам 2019 года в Алтайском крае каждый третий житель, стал получателем социальных выплат, имея на это основания. В текущем году количество получателей также будет увеличено.

Кстати основания для выплат, правда уже не социальных, имеются и у сотрудников лечебных заведений, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Как рассказал губернатор, выплаты алтайские медики за апрель получили в полном объеме. Однако есть случаи, когда за положенные средства приходится бороться.

«Все это широко обсуждается, и многим сотрудникам здравоохранения не до конца понятно, положены им выплаты или нет, идут многочисленные вопросы. Для того чтобы на них отвечать, есть «горячая линия», возможность обратиться с жалобами на федеральный уровень. В контролирующие, проверяющие и правохранительные органы», - рассказал Виктор Томенко.

Он пояснил, что медики так и поступают. В некоторых случаях ситуация подтверждается.

Всего на данный момент по постановлению №415 выплаты получили 1312 работников из 45 медицинских организаций. Общая сумма выплат составила более 15 млн рублей. А по постановлению № 484 выплаты получили 1042 человека, работающих в 26 медицинских организациях, на общую сумму почти 76 млн рублей.

Что понятно ежу

Губернатор также опроверг информацию о том, что в ближайший год собирается сменить работу и покинуть Алтайский край.

«Все это не соответствует действительности. Не знаю, откуда берутся эти слухи. Почему они возникают – это, я думаю, всем понятно. Ежу понятно, как говорится», - заявил он.

В принципе нетривиальных вопросов губернатору было задано несколько. К примеру, в ходе пресс-конференции он рассказал журналистам. что его вес во время пандемии под контролем, при этом вероятность открытия фитнес-залов минимальна: «Вероятности нет, надежда есть». А в конце общения он даже рассказал анекдот про журналиста, который отказался слушать хорошие новости из уст собственного врача.

На недавнем отчете о деятельности правительства губернатор сказал, что с удовольствием уступил просьбе депутатов и представил доклад лично. Журналисты - не депутаты, однако «живой разговор» и в этом случае мог бы по-другому сказаться на ситуации. За почти два часа ответов, Виктору Томенко неоднократно пришлось возвращаться к уже оговоренным ранее темам. Он даже обозначил в ходе пресс-конференции, что «приходится говорить банальные вещи, правда из этих банальностей и состоит наша жизнь». Пока остается только надеяться, что со временем традиционные форматы общения с представителями СМИ вернутся в прежнем формате.