В мае медийность алтайских думцев заметно снизилась

Рейтинги 03.06.2020 18:10 768

Упоминаемость алтайских думцев в краевых СМИ за май заметно снизилась. Самым медийным депутатом среди алтайских думцев вновь стал единоросс Александр Прокопьев. Также в тройке Даниил Бессарабов и Александр Терентьев.

Краевые СМИ в мае много писали о работе Фонда Александра Прокопьева. Это обеспечило депутату лидерство в медиарейтинге.

Второе место в рейтинге у Даниила Бессарабова. Депутат записал обращение губернатору Виктору Томенко с предложением открыть для посещения санатории Белокурихи. «Больно смотреть, как пустуют санатории, отели, закрыты рестораны и кафе. А самое главное — люди сидят без работы! Так быть не должно», — заявил Бессарабов. Заявление депутата активно разошлось в краевой прессе.

Третье место у лидера алтайских справедивороссов Александра Терентьева. В мае стало известно, что эсеры наградят именными стипендиями 20 талантливых школьников. Также депутат разбирался с тарифами на тепло в Славгороде. Жители пожаловались Терентьеву на высокий тариф.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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