Россельхозбанк на Алтае организовал дистанционную выдачу кредитов аграриям

Новости 03.06.2020 18:30 548

В условиях ограничений, вызванных неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, специалисты Алтайского регионального филиала Россельхозбанка продолжают непрерывную работу по обеспечению заёмными средствами предприятий АПК. Сезонные работы с начала года Банк профинансировал более чем на 2,2 млрд рублей. Это на 684 млн больше, чем годом ранее на эту же дату. Рост составил 45%.

Руководством и сотрудниками филиала успешно реализован комплекс мер, позволяющих организовать удалённую работу по рассмотрению заявок и принятию решений по выдаче кредитов клиентам. С помощью дистанционных каналов связи на постоянной основе проводятся заседания штабов по сезонным работам и кредитные комитеты.

Таким образом, с момента введения ограничительных мер (с 30 марта по сегодняшний день) РСХБ в Алтайском крае и Республике Алтай выдал 63 займа на общую сумму порядка 1,6 млрд рублей. Проведённая работа позволила увеличить кредитный портфель филиала банка.

В целом же агрокомплекс Алтайского края и Республики Алтай Россельхозбанк профинансировал более чем на 3,4 млрд рублей с начала года. Из них на крупный бизнес пришлось порядка 1,3 млрд рублей, доля малого и среднего составила почти 1,4 млрд, а на микробизнес пришлось более 750 млн рублей.

«Посевная в этом году прошла успешно, сев уже закончили, начнется уход за посевами. По плану высеяли яровую пшеницу, овес, лен, подсолнечник, гречиху, рапс, сою. В этом году брал в Россельхозбанке инвестиционный кредит на установку силосов для хранения зерна и на пополнение оборотных средств: ГСМ, удобрения, средства защиты. Я давно сотрудничаю с Банком, уже не один год, поэтому все понятно и знакомо», - прокомментировал ситуацию глава КФХ Анатолий Иванов.

Посевная кампания в Алтайском крае близка к завершению. Об этом на аппаратном совещании в режиме видеосвязи рассказал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев.

Он сообщил, что «в Алтайском крае яровой сев осталось провести на площади порядка 150 тыс. гектаров, это 2% посевных площадей. На них будут посеяны гречиха, соя, просо. В регионе уже началась заготовка кормов, хозяйства готовят травяной сенаж и сено. Кроме того, идут обработки паровых полей. В случае выпадения осадков часть паровых полей будет отведена под кормовые».