Алтайский край улучшил свою позицию в рейтинге социально-экономического развития регионов

Новости 03.06.2020 17:15 2124

По итогам 2019 года интегральный рейтинг социально-экономического развития вырос у большинства регионов РФ. Алтайский край улучшил свое положение более, чем на три балла, став одним из лидеров по темпам роста. Об этом сообщает «РИА-Рейтинг».

Первые места по росту интегрального рейтинга заняли Мурманская область и Красноярский край, показатель которого вырос более чем на четыре балла. Более, чем на три балла повысился рейтинг Алтайского и Краснодарского краев, а также Республики Марий-Эл.

Регионы Сибири попали в число как лидеров, так и аутсайдеров по темпам роста. Так, в Красноярском крае выросли объемы производства товаров и услуг, доходы бюджета, оборот розничной торговли, повысилась доля прибыльных предприятий. Кроме того, в регионе снизились: доли задолженности по налогам в общем объеме налоговых платежей, а также уровни долговой нагрузки и безработицы.

А вот Республика Хакасия оказалась на первом месте среди российских регионов по снижению темпов социально-экономического развития. Республика стала одним из четырех субъектов РФ, в которых интегральный балл снизился более чем на единицу. В Хакасии уменьшился доход консолидированного бюджета, увеличилась доля задолженности по налогам в суммарном объеме налоговых платежей, выросли уровень долговой нагрузки и безработицы, а также увеличилась доля населения с доходами ниже прожиточного минимума.

В то же время, в регионе отмечается рост инвестиций в основной капитал, увеличение оборота розничной торговли и повышение доли прибыльных предприятий.