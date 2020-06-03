Два внебюджетных Фонда объединились, чтобы построить в Барнауле новую спортивную площадку

Новости 03.06.2020 16:20 2195

Планируется, что она появится уже к 1 июля 2020 года в сквере Химиков на Потоке. Строительство уже развернуто. В итоге барнаульцы получат качественное современное поле для мини-футбола.

Обустройство футбольной площадки финансируют сразу два внебюджетных фонда депутатов ГД РФ - Александра Прокопьева и Героя России Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Председатель попечительского совета последнего – генеральный директор «Барнаульского завода АТИ» Артём Шамков – непосредственно курирует строительство.

«Между нашими фондами заключен договор сотрудничества. Данный проект показывает, насколько плодотворно может быть сотрудничество между общественными некоммерческими организациями на благо и благоустройство нашего города и нашего района», – отметил Артём Шамков.

На площадке ведутся черновые работы, готовится подушка для футбольного поля (гравийное основание под газон и тротуарную плитку) и устанавливаются бордюрные камни. В ближайшие дни начнется укладка искусственного газона. После создания самого футбольного поля рядом будет установлена трибуна на 50 зрителей и раздевалка для спортсменов. После отмены ограничительных мер здесь состоится большой спортивный праздник.

Население микрорайона «Поток» - около 50 тысяч человек. Сквер Химиков – единственная здесь зеленая зона с площадками для отдыха и занятий спортом, в выходные и праздничные дни сквер посещает до девяти тысяч человек. В 60-70 годы прошлого века сквер играл роль культурного центра района, однако в 90-е годы пришел в упадок, превратившись в заросли. Вновь благоустраивать его начали лишь в 2015 году.