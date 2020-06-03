Прокуратура добилась положенных выплат медработникам в Алтайском крае

Новости 03.06.2020 15:30 1673

Прокуратура в Алтайском крае защитила права медсестер и младшего медицинского персонала, которым был неверно определен размер стимулирующих выплат либо вовсе не произведена их выплата.

Работа была сделана в рамках поручения Генерального прокурора России Игоря Краснова. Права медработников были восстановлены в ряде регионов Сибирского федерального округа.

Стоит отметить, что речь идет о медработниках и иных работниках, которые участвуют в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19).В результате прокурорского вмешательства защищены права более шести тысяч медицинских работников по всей Сибири. В совокупности им недоплатили 300 млн рублей.

Так, в Республике Хакасия опротестованы нормативные акты об осуществлении выплат стимулирующего характера, не отвечающие требованиям закона ввиду невключения в перечень должностей медработников, относящихся к среднему и младшему медперсоналу, участвующих в оказании медицинской помощи и обеспечивающих условия для оказания первичной медико-санитарной помощи. В Красноярском крае, Омской области прокуроры реагировали на факты незаконного удержания с медицинских работников налога на доходы физических лиц с выплат стимулирующего характера.Работа по защите прав медицинских и иных работников продолжается.